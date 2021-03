El juzgado que investiga al secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, al que el antiguo jefe de la Policía Local de Alhama de Murcia acusó de no haber tramitado una sanción impuesta a un concejal de IU-Verdes cuando era alcalde de este municipio, ha llamado a declarar como testigo al concejal de Seguridad Ciudadana, Felipe García Provencio.

A través de una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el juzgado de instrucción de Totana que investiga los hechos no solo ha rechazado la solicitud de sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones pedida por Conesa, sino que da un impulso a las mismas al citar al edil y recabar determinada documentación al Ayuntamiento.

En cuanto a la petición de archivo de las diligencias, la magistrada que dirige las investigaciones señala que no es el momento procesal oportuno, al estar pendiente de practicar varias diligencias «para dar por concluida debidamente la fase de instrucción».

En consonancia con el criterio de la fiscalía, el juzgado ha desestimado igualmente la solicitud hecha por el PP, que está personado en las actuaciones como acusación popular, y que pidió que se elevara una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) para que este examinara su competencia, dada la condición de aforado de Conesa. Por el contrario, sí se ha estimado la práctica de diligencias complementarias interesadas por el sargento jefe de la Policía Local que denunció los hechos, José Clares.

Así, el juzgado ha solicitado al ayuntamiento de Alhama que le remita el acta del pleno celebrado por la corporación en junio de 2015, donde se trató sobre el tema de la sanción impuesta al edil de IU-Verdes, así como las denuncias «íntegras» formuladas e interpuestas a lo largo del año 2016 por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Declarará el edil Provencio

En cuanto a la citación como testigo del concejal Felipe García Provencio, pedida por el fiscal, se considera necesario recoger su testimonio, a la vista de lo manifestado por Conesa cuando declaró como investigado el pasado mes de enero a petición propia.

En aquel momento, el ex alcalde de Alhama manifestó que la carpeta que contenía la documentación del expediente sancionador y el boletín de denuncia se la entregó al edil y que posteriormente le fue devuelta al sargento en la reunión a la que fue convocado éste para tratar sobre varios asuntos. La magistrada quiere conocer lo que al respecto tenga que decir el concejal, ya que cuando declaró inicialmente no se había producido aún la declaración de Conesa y sus manifestaciones no pudieron ser contrastadas.