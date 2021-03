Cientos de vehículos y simpatizantes de Vox llenan hoy las calles de Murcia para expresar su indignación por los últimos acontecimientos en la Región a cuenta de la moción de censura al Gobierno regional de PSOE y Cs, una maniobra que ha sacudido el tablero político regional y nacional. Tras la visita la semana pasada del líder de la formación, Santiago Abascal, que llegó a reunir a cerca de 1.500 personas en la Plaza Cardenal Belluga, este martes, en la antesala de la primera sesión de la moción de censura, este martes es el turno del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que participa en una caravana de coches que sale a las 12.00 horas desde la Plaza Circular de Murcia para culminar su recorrido frente a la Delegación del Gobierno en Glorieta de España.

La principal exigencia de los dirigentes regionales y nacionales de Vox es la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunidad.

En cuando al papel de los tres exdiputados de Vox que podrían decantar la moción de censura en un sentido o en otro, desde Vox están “convencidos” de que no apoyarán la moción de censura y no creen que “vayan a traicionar” la confianza de miles de murcianos. Para Vox, la Región "no tiene otra salida" que la convocatoria electoral tras el espectáculo bochornoso de las últimas semanas. “Hasta que no se convoquen elecciones en Murcia vamos a estar en la movilización permanente”, advirtió Smith ayer.

Tal y como han declarado otros responsables de la formación de Abascal, el secretario general de Vox insiste en que el PP evitó convocar elecciones anticipadas en la Región por el temor a la victoria de su partido y recordó que en las últimas elecciones generales fue la formación más respaldada por los murcianos.

Por ello, desde Vox, han hecho un llamamiento a aquellos ciudadanos que alguna vez confiaron en el partido 'naranja' como una alternativa al bipartidismo y les ha ofrecido Vox como "la estrella polar" o el "norte" como "un punto fijo" ante la inestabilidad y la deslealtad de otros. "Nosotros hemos dicho siempre lo mismo y a todos esos que están desorientados y buscan un criterio claro les decimos que estamos aquí dispuestos a seguir liderando la alternativa social y nacional", ha declarado Ortega Smith en los últimos días.