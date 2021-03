El consejero de Salud de la Región, Juan José Pedreño, y el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez, comparecían en el Palacio de San Esteban, en Murcia, para dar cuenta de los acuerdos en la reunión que el citado comité mantiene cada lunes, con el fin de bajar los contagios de coronavirus. Una de las medidas acordadas es que no se podrán reunir en una vivienda personas que no vivan juntas. Sin embargo, sí pueden quedar hasta cuatro familiares o amigos no convivientes en el bar, tanto fuera, en una terraza, como en el interior del establecimiento.

Pedreño explicó que "el objetivo del Gobierno regional sigue siendo garantizar la salud de todos los ciudadanos: no podemos relajarnos" y detalló que "el día de San José, que también es el Día del Padre, hay una tradición muy arraigada de comer en familia, pero estas reuniones son el principal foco de contagio". En este sentido, volvió a apuntar que "no podemos olvidar lo que pasó las pasadas navidades". "San José puede suponer un aliciente para que se reúnan las familias, y lo entendemos", dijo el consejero.

Anunció que la Región va a pedir que se incrementen los controles en aeropuertos y puertos, ya que "nos viene gente de fuera, no sabemos en qué condiciones". "No estamos diciendo que no venga la gente, sino que se les controle al entrar al país", concretó.

"La tasa media se ha reducido un 10% con respecto a la semana anterior, una de las tasas más bajas a nivel nacional tanto a 14 como a 7 días: esto nos está permitiendo volver a una actividad normal en centros de salud", manifestó.

Salud ha notificado en 24 horas 16 casos nuevos en la Región. El número de personas ingresadas, 135, de las que 52 están en UCI. La mejor noticia: ningún fallecimiento por covid en las últimas 24 horas.

Apuntó que son en la comunidad 205 casos de la variante británica, la cual supone un 50% de los contagios en esta Región. Y hay dos casos de la variante sudafricana: se está haciendo pruebas a los familiares y allegados de estos infectados. El índice reproductivo del coronavirus en la Región está en 0,91, dio a conocer Pedreño.

El toque de queda se mantiene de diez de la noche a seis de la mañana, ya que "tenemos que ser muy prudentes para evitar esta cuarta hora". El límite de personas no convivientes sentadas en una mesa se amplía a cuatro, también dentro de los locales, para "facilitar un poco a la hostelería" las cosas, comentó el consejero, en referencia a las restricciones que soporta el sector desde que empezó la pandemia. En las terrazas se permite al cien por cien el aforo en todos los negocios. Además, no se podrán celebrar actos masivos de ningún tipo.

En los propios domicilios sólo podrá haber convivientes, "queremos evitar los picos de contagios, como sucedió en Navidad". "Sabemos que son medidas que nos van a suponer a todos un esfuerzo, pero están orientadas a evitar una cuarta ola". Estas medidas entran en vigor este miércoles.

Preguntado por qué le pareció el acto de Vox en Belluga de la semana pasada, el consejero dijo que "nos pilló de sorpresa, como le pilló a la Delegación del Gobierno. En cualquiera caso, no se celebrarán eventos masivos. Recae en la Delegación del Gobierno el tomar medidas".

Asimismo, habló de que hay ya seis puntos de vacunación masiva en la Región. Esta semana se prevé vacunar a más de 14.000 docentes más. "El ritmo lo marca la llegada de vacunas de Pfizer y de AstraZeneca", comentó Jaime Pérez, sobre el hecho de que faltan muchos mayores de 80 años por vacunar. Están llegando unas "14.000 dosis semanales de las vacunas de Pfizer; Moderna sabéis que es más irregular en sus repartos". "Si se cumplen las previsiones de llegadas de dosis, durante las segunda quincena de abril" se empezará a vacunar a septuagenarios.

Librilla y Torre Pacheco, en el punto de mira

El municipio que peor cifras tiene, Librilla. Se decreta su cierre perimetral y no podrá abrirse el interior de sus bares. "Ha surgido un aumento de la incidencia de una manera exponencial: lo que ha hecho el SMS es una especie de cribado sobre 345 personas (el domingo), estamos pendientes de recibir los resultados definitivos de Salud Pública. En principio el brote está controlado: se traslada a un nivel de alerta extremo para proteger a esa población y que en dos semanas tengamos niveles favorables", explicaron los representantes de la Consejería de Salud.

Asimismo, dijo que en Torre Pacheco se ha detectado un repunte de casos en algunas cosas, e instó a los vecinos a llamar al teléfono de la covid. "Estamos viendo las actuaciones para controlar la situación", dijo Jaime Pérez.