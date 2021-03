Las últimas cifras de coronavirus facilitadas por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, dejan una buena noticia. Por primera vez en cinco meses, no se ha registrado ningún fallecimiento por covid-19 en la Región de Murcia. El pasado 5 de octubre, cuando aún no había llegado la tercera ola tras la Navidad, no se contabilizó ninguna muerte por el virus y no ha sido hasta este domingo cuando ha vuelto a suceder lo mismo y, por tanto, la cifra de fallecidos no crece y se mantiene en 1.544.

Por otro lado, Salud ha detectado 16 nuevos casos en las últimas 24 horas y los contagios activos descienden hasta 776.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, se mantienen estables con 135 hospitalizaciones por covid, de las cuales 52 se dan en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

