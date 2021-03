Tras la Junta de Portavoces que ha fijado para el próximo miércoles y jueves las sesiones en las que debatirá y votará la moción de censura contra el Gobierno de López Miras, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Juan Molina, ha hecho varios guiños a los tres diputados díscolos de Vox. Se refirió al pin parental o a la subvención a los sindicatos como cuestiones menores, "sólo son triunfitos" en comparación “con lo que nos estamos jugando, que es la democracia”. Por otra parte, ha admitido contactos con esos políticos pero asegura que de momento “no hay ninguna propuesta firme sobre la mesa”.

Sobre la denuncia de la diputada expulsada de Cs, Valle Miguélez, sobre coacciones y engaños en la reunión de madrugada en la que se firmó la moción de censura, Molina contestó de forma rotunda que “no hubo ninguna coacción, lo digo de corazón, se actuó libremente; allí se dijo: Si esto se hace es porque todos están de acuerdo” en referencia a los seis diputados y los cuatro concejales de Cs en aquel momento. “Si alguno hubiera dicho que no lo veía claro o que no iba a apoyar la moción, nos habríamos ido cada uno a su casa y santas pascuas”, señaló.

Juanjo Molina volvió apelar a los 45 diputados del Parlamento regional y a reducir la votación de la moción de censura como una elección entre “democracia o o transfuguismo”. “Hemos visto como actúa el Partido Popular, como compra voluntades dando cargos con el fin de perpetuarse en el poder, y lo hace sin pudor, a plena luz del día”, afirmó. Para Molina, “no sólo estamos decidiendo un cambio de gobierno, como pudiera parecer, estamos decidiendo qué democracia es la que queremos, una en la que las instituciones y lo resortes del poder se usen para mantenerse en ese poder, u otra donde la instituciones estén al servicio de la sociedad, y actuando con neutralidad, como debe ser”.

“Triunfe o no triunfe la moción, los ciudadanos de esta Región ya han visto como actúa este PP, ¿se parece esta región un gobierno así?”, se pregunta el diputado de Ciudadanos.