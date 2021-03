La Inspección de Trabajo ha levantado tres actas a la sala del 092, ubicada en las dependencias de la Policía Local de Murcia, por «la comisión de infracciones tipificadas y calificadas como graves», según se lee en el documento del citado organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, al que ha tenido acceso este periódico.

La inspectora se desplazó a las dependencias de la sala tras un escrito presentado en el que se denunciaban carencias y malas condiciones de trabajo en la sala, cuyos trabajadores dependen de una empresa externa, en este caso Ferrovial. Tras tener conocimiento del escrito, la inspectora se personó en el lugar y, tras analizar la documentación solicitada a la mercantil, elaboró un informe, en el cual va desgranando las deficiencias que ha apreciado.

Por ejemplo, referente al registro de jornada, concreta la inspección que «el sistema implantado es un registro en formato papel donde los trabajadores anotan los siguientes campos: número personal, apellidos y nombre, DNI, hora de entrada y firma, hora de salida y firma». «En el curso de la visita no se puede acceder al registro de jornada del mes en curso, pudiendo tomar fotografías únicamente del registro de jornada del día de la visita, el cual, además, adolece de deficiencias», detalla, por lo que «se propone acta de infracción en materia de relaciones laborales por la comisión de una infracción grave» por parte de la empresa externa, en ningún caso de la Policía Local.

Asimismo, la inspectora detectó un incumplimiento del descanso entre jornadas en el turno de noche desde octubre de 2019 a junio de 2020. El descanso mínimo ha de ser de doce horas: de ahí que por esto se levanta otra acta.

El tercer problema que detectó la inspectora en su visita tiene que ver con los festivos, no retribuidos como tales: «requerida a la mercantil los recibos de pago de salarios del mes de mayo de 2020 y puestos en relación con el registro de jornada, se constata la falta de abono del recargo por festivo en los términos previstos en el convenio», se lee en el informe. Hay otras cuestiones que le llegaron a la Inspección de Trabajo, pero de las que, tras la visita, no se considera que haya deficiencias. Son las que tienen que ver con la temperatura en el centro de trabajo, la falta de entrega de uniformes o la realización de funciones que no corresponden al trabajador.