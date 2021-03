El ex secretario de Organización de Ciudadanos (Cs) y ex senador, Fran Hervías, ha dicho este lunes que no intervino ni tiene que ver con el fracaso de la moción de censura presentada en Murcia, y ha subrayado que tan solo habló con una de las diputadas implicadas cuando la decisión ya estaba tomada.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional de España, en la que ha atribuido al secretario general del PP, Teodoro García Egea, toda la negociación que se ha llevado a cabo en Murcia para que no prospera la moción de censura planteada por el PSOE y la formación naranja.

Hervías ha insistido en que lleva dos años sin hablar con dos de los diputados que votarán a favor de la moción y en que con la tercera persona habló el viernes por la mañana y le dijo que la decisión ya estaba tomada.

Durante la entrevista, ha mostrado su apoyo al acuerdo adoptado para que el PP pueda mantener el Gobierno de Murcia y que el mismo negoció en su día, tal y como ha recordado, antes de insistir en que es "bueno" para la Región.

Para reforzar su afirmación, Hervías se ha referido a una encuesta, según la cual tres de cada cuatro votantes de Ciudadanos están en contra de la moción de censura y que dos de cada tres murcianos la rechazan también.

El ex dirigente de la formación naranja ha señalado también que ha decidido sumarse al proyecto del PP para ayudar a aglutinar al centroderecha en torno a un proyecto que anteponga el interés de los españoles a las siglas y los colores de los partidos.