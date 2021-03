La alcaldía pasará previsiblemente de manos de un médico a otro. Serrano entiende que hay que suturar algunas heridas en la administración no sin antes explorar hasta qué punto se han hecho mal algunas cosas. Con dos años por delante, el PSOE quiere asumir una gestión que piensa centrar en las políticas sociales y sanitarias, con los ojos puestos en las pedanías y la periferia. Tras no poder desbancar a López Miras en la Comunidad, dan por hecho que su moción a Ballesta saldrá adelante y será el único golpe de suerte que el PSOE y Ciudadanos tendrán en la Región de Murcia, tras el terremoto político de estos días.

Cogerá un ayuntamiento investigado por la UDEF, con denuncias por los contratos menores, querellas entre partidos, la vacunación de Felipe Coello o casos de espionaje. ¿Le da vértigo está situación?

Sé que me he metido en una responsabilidad importante y no soy iluso. Sé que esto cuesta mucho trabajo. Hay cosas que hay que acometer y que el Partido Popular no lo ha hecho en 26 años. En su momento nos dimos cuenta de una serie de irregularidades que llevamos ante la Justicia, como el contrato con STV-Actúa. Teníamos unos vídeos que nos dimos cuenta que eran idénticos a los que utilizó el PP en la campaña electoral. Lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía porque se pudo malversar dinero público. Pusimos también en evidencia el contrato de parques y jardines. Si la UDEF lo está investigando es que hay algo, lo tenemos claro.

¿Qué opinión le merece la actuación de Franco y los otros diputados disidentes? ¿Teme que hasta el 25 de marzo los ediles de Cs puedan cambiar de parecer?

Es una auténtica vergüenza. Da asco, un político, que se debe a la gente, que debe anteponer la vocación de servicio público, no puede dar este espectáculo tan sucio y deshonroso. No sé cómo podrán explicar a sus familias y amigos este gesto de deslealtad, vendiendo su dignidad y principios. No obstante, aprovecho para enviar un mensaje a la población que somos muchos los políticos que no tenemos precio, que hemos venido a trabajar por la gente. Espero que el día 25, en el Ayuntamiento de Murcia los quince concejales que tomamos la decisión reflexionada y valiente demos un paso al frente para cambiar 26 años de PP, que quiere permanecer con el poder para seguir manteniendo chiringuitos y redes clientelares.

¿Van a ir a por esa supuesta red clientelar?

La red clientelar del PP es importantísima, vamos a intentar meter el diente en todo lo que podamos, tenemos dos años pero por trabajo no va a ser. No tengo varitas mágicas pero son muchas las cosas que tenemos en la cabeza. Las cojo con ilusión y vamos a dejarnos la piel. Tengo nueve concejales jóvenes y preparados, no tienen mochila ni le deben nada a nadie.

¿Cómo espera que sea su relación con Mario Gómez dentro del equipo de Gobierno?

Hay diferencias con Mario, somos de partidos diferentes, pero aquí estamos hablando de la gestión de un municipio, tenemos muy pocas diferencias en ese sentido entre él y yo. Coincidimos en aspectos como mejorar los centros educativos, quitar el amianto de colegios y poner sistemas de aire acondicionado, aumentar las guarderías públicas, los centros de mayores... En campaña dijimos de abrir un centro de conciliación, uno por año. Si la relación es franca, abierta, si nos decimos las cosas a la cara, no tendremos problemas en ponernos de acuerdo.

¿Le planteó Gómez que él fuera el alcalde?

No, delante de mí no se posicionó para ser alcalde. He hablado con él y no me planteó una ambición por ser alcalde, ni estar un tiempo uno y luego el otro.

Tanto ustedes como Ciudadanos y Podemos emplearon calificativos muy duros contra Ballesta en el texto de la moción de censura.

Al alcalde lo conozco desde hace mucho tiempo, es médico como yo, hemos jugado al baloncesto en el mismo equipo. Pero él está en un partido que es diferente con postulados distintos. En campaña electoral nos parecía que estaba con proyectos megalómanos que no eran importantes. No se trata de pasar a la posteridad con estas obras y se lo he criticado, no solo a él sino al PP también. No han sido capaces de ponerse al frente. En dos años se va a notar que hay otra forma de gestionar.

¿Podemos no ha pedido competencias pero contarán con ellos?

Podemos ha hecho un acto político de gran altura. Sabían que si se mantenía el PP en el Gobierno se iban a hacer las políticas de siempre que miran al centro de la ciudad y no a los barrios periféricos y las pedanías. Entendieron que hay que sacar al PP tras 26 años. No nos han pedido nada a cambio y evidentemente nosotros contaremos con ellos a la hora de plantear decisiones y queremos saber qué piensan.

¿Cómo se hará el reparto de competencias?

Parece lógico que habría que ver los perfiles de los concejales. Y luego hay que casar los intereses del PSOE y los de Cs. Es un argumento de peso que ellos están gobernando desde hace dos años y manejan unas concejalías en las que son más eficientes. Pero todavía no nos hemos puesto con este asunto.

¿Al menos Mario Gómez seguirá con sus áreas?

Es lógico que siga en Fomento. Tiene una concejalía potente, de mucho trabajo. Tenemos que ponernos de acuerdo pero primará el aspecto profesional de los concejales.

Se van a reducir concejalías, se han comprometido a eliminar las tasas en los negocios cerrados, eliminar gastos superfluos. El ayuntamiento tendrá una merma de ingresos con una deuda importante arrastrando. ¿A qué le va a dar prioridad en cuanto a inversiones?

Hay gastos que hay que hacer, que son diarios y hay que cubrirlos, pero también gastos superfluos que podemos recortar y dedicar esas partidas a otras cosas. No tengo nada en contra de las flores pero no podemos gastar tanto dinero. Si hay que paralizar algunas de las obras puestas en marcha pues tendremos que disminuir la inversión en ese sentido o al menos ralentizarla. Hay que estar pendiente del dinero de los fondos europeos para lograr que entre el máximo posible. Este municipio paga un 30% de gastos impropios, un dinero que no nos corresponde gastárnoslo. El PP no ha reivindicado ese dinero a la Comunidad y nosotros vamos a hacerlo.

¿En qué proyectos está pensando cuando dice lo de ralentizar?

En Murcia Río. Se puede ralentizar sin ningún problema porque hay otras prioridades más acuciantes. No quiero paralizarlos de por vida, más bien ralentizarlos, hay que hablar con las empresas, hay que llegar a acuerdos... Si nos hace falta dinero para ayudar a gente parada, a gente que pasa hambre..., eso es lo prioritario. Hay que aprobar los presupuestos de este año. Hay que elaborar cuanto antes unas cuentas que indiquen por dónde van a ir nuestras políticas. Revisaremos los grandes contratos, todos. Mario Gómez y yo abriremos y revisaremos todos los cajones del Ayuntamiento de Murcia, y si hay alguna cosa irregular lo pondremos en conocimiento de la justicia.

¿Qué políticas tendrán preferencia?

Tenemos que hablar con Cs. Algunos de los proyectos que teníamos en campaña eran para plantearlos en una legislatura a cuatro años y cuando los propusimos no había pandemia. Las prioridades cambian. Por lo pronto, vamos a demandar centros de salud para las zonas básicas de salud de Murcia que no disponen de uno, meteremos prisa en la construcción del Centro Integral de Alta Resolución de Santiago y Zaraiche. Tenemos que crear espacios que articulen barrios como La Fama para acabar con la inanición de estos. Hay que convocar más plazas de Policía Local para mejorar la ratio por habitante y dar más seguridad a zonas como Espinardo o El Palmar. Hay un tercio de la población al borde de la exclusión social, mucha gente en paro y colas del hambre. Si un niño pasa hambre yo dimito.

El soterramiento ha llegado. El PSOE tenía planteamientos diferentes que los del PP a cómo gestionar el espacio en superficie.

Tenemos ideas diferentes en cómo plantear el proyecto Conexión Sur. En la zona del soterramiento tiene que haber lugares de esparcimiento, con conexiones ecológicas, que no sustituyamos el tren por coches. Y esto lo tenemos que hacer contando con los vecinos de la zona.

El patrimonio cultural ha sido un gran olvidado de Ballesta?

Hay monumentos que no están puestos en valor, como Monteagudo o San Esteban. Arqueólogos que llevan año y medio sin excavar. Hay elementos históricos que tenemos que reactivar para hacerlos atractivos. Darles a las pedanías y barrios las infraestructuras que necesitan. Conseguir que las empresas obtengan suelo industrial en los polígonos para que no se dispersen por la huerta.

¿Cómo plantea la relación con los vecinos?

Nosotros vamos a ser cercanos, nos van a poder tocar, lo que proponemos lo vamos a cumplir, no vamos a vender humo. Queremos que las condiciones de vida mejoren. Tenemos dos años en los que tenemos que luchar contra la propaganda de la ultraderecha. No me gusta llamarlos Vox porque eso supone humanizarlos.

¿Qué se puede hacer por las zonas más deprimidas?

Eso es un grave problema que se complica con las consecuencias socioeconomicas de la pandemia. Tenemos que recuperar barrios enteros con expectativas de empleo y de calidad y mejorando sus conexiones con el resto del municipio.

Quemas agrícolas y contaminación del tráfico.

Hay que poner más recursos a los huertanos para que gestionen las podas y disminuir el tráfico rodado mejoran la red de transporte público. Es necesario también instalar una red de medidores de contaminación en las pedanías.