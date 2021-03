La convulsión política regional, con las mociones de censura, los pactos de madrugada, los ceses y nombramientos y las múltiples deslealtades dio paso ayer a la previsible pero igualmente feroz batalla por el relato. Ambas facciones dedicaron la jornada a apuntalar sus argumentos con llamativas descripciones de los hechos protagonizados por los tres diputados de Ciudadanos que en menos de 48 horas firmaron una moción de censura para anunciar después que votarían en contra de ella tras llegar a un acuerdo con el PP.

Los diputados de Cs Valle Miguélez y Francisco Álvarez tomaban ayer posesión de sus nuevos cargos en el Gobierno regional. Miguélez sustituye a su excompañera, la coordinadora autonómica del partido, Ana Martínez Vidal, como consejera de Empresa, Industria y Portavocía y Francisco Álvarez se convierte en el nuevo consejero de Empleo, Investigación y Universidades en sustitución de Miguel Motas. La vicepresidenta regional, Isabel Franco, seguirá al frente de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Por su parte, el hasta ahora secretario general de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social Antonio Sánchez Lorente es ya el nuevo consejero de Transparencia y Administración Pública.

Pocas horas después de la toma de posesión, Ciudadanos anunciaba la expulsión del partido de los cuatro políticos, extremo que les sería comunicado a lo largo del día de ayer. Antonio Sánchez Lorente aseguraba a esta Redacción, durante la tarde de ayer, que no había recibido ninguna notificación, y que de producirse no entendería esta decisión porque no es diputado, «no he firmado la moción de censura y no he incumplido ninguna orden del partido», señaló.

Durante el acto, el presidente regional, Fernando López Miras, señaló que «el espectáculo debe terminar ya» y que algunos «no han conseguido poner en jaque la estabilidad de la Región, como han intentado hacer en el peor momento posible, en plena pandemia, con una crisis económica y sociosanitaria evidente y cuando más fuerte necesita la sociedad a sus instituciones».

Desde Madrid, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, subía la apuesta y afirmaba que «la compra de tres tránsfugas» en la Región se ha gestado «como si se tratara de una venta de esclavos en la plaza pública». Por otra parte, ha echado balones fuera sobre la moción de censura, que previsiblemente no saldrá adelante. «Hay quien dice: el PSOE ha perdido una moción. Para empezar, la candidata era de Ciudadanos», recordó. En este punto, se ha dirigido también a la formación naranja, a la que ha calificado de ingenua: «¿Realmente pensaban que el PP de Murcia es distinto al de Madrid, al de Castilla y León o al de Andalucía? ¿Realmente cabe tal espacio para la ingenuidad política?».

Mientras el ministro describía la negociación del PP en Murcia como algo «miserable», el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, aseguraba que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó gobernar en la Región con una «maniobra oscura desde unos despachos de Madrid». Egea agradeció a los tres exdiputados de Ciudadanos, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, que se hayan «mantenido fieles al pacto» porque han demostrado que «en Murcia, como en toda España, cuando una persona se da la mano es tan importante como cuando se firma un contrato» e indicó que «hay personas dentro de Cs que son tránsfugas en su propio partido y que están rompiendo los acuerdos a los que se llegó hace dos años».

Otra de las rimbombantes expresiones que se pudieron escuchar ayer fue la pronunciada por el vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, que tachó lo sucedido en la Región como una «especie de ‘Pearl Harbor’ político, atacar, sin agresión previa, un gobierno que estaba funcionando de manera estable y razonable». Si esto no ha salido adelante ha sido «gracias» a los diputados disidentes que «han antepuesto los intereses de los ciudadanos al partidista y particular de la señora Arrimadas», destacó Terol.

El portavoz popular en la Asamblea, Joaquín Segado, destacó la fortaleza y la responsabilidad del presidente López Miras al «desactivar en menos de 24 horas una operación cocinada en la Moncloa». Sobre la moción de censura que el Grupo Parlamentario Ciudadanos y PSOE se empeñan en presentar, Joaquín Segado cree que es «un sinsentido que quieran seguir dando bola a una moción de censura abocada al fracaso para intentar generar confusión e incertidumbre en la sociedad murciana».

En cuanto al Pleno que debatirá la moción de censura, la Junta de Portavoces se reunirá mañana lunes a las 9.30 horas para fijar la fecha y hora de la votación.

Una de las pocas voces de la formación naranja que se dejaron escuchar ayer fue la del senador y exportavoz de Cs en la Región, Miguel Sánchez, que celebró la actuación de líder local de Cs, Mario Gómez en el Ayuntamiento de Murcia: «Me quito el sombrero. De puertas a fuera hay decenas de políticos mucho mejores, pero a puerta cerrada, en la fontanería y en la conspiración, es el número uno (...) Todo mi reconocimiento».

Valle fuera de la Comisión

Cs propuso durante la jornada de ayer retirar de la presidencia de la comisión de investigación del proceso de vacunación en la Región a la diputada Valle Miguélez. El portavoz naranja, Juan José Molina, aseguró que «es antinatural mantener a una tránsfuga al frente de un organismo fiscalizador de comportamientos poco éticos».

Constituida hace más de un mes, la Comisión Especial de Investigación sobre la aplicación del protocolo de vacunación en la Región pretende aclarar quiénes tomaron las decisiones que supusieron la vulneración del protocolo ministerial en la Región.