El PSOE exigió hoy al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que “deje de llamar y presionar” a los concejales de Ciudadanos que se han posicionado a favor de la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia porque “vamos a estar muy vigilantes a todo lo que allí suceda”, destacó el secretario Coordinación Territorial y Relaciones Gobierno-PSOE, Santos Cerdán, durante su participación en el Comité Regional del PSOE en la Región convocado después de los devenires políticos de los últimos días desatados tras la moción de censura que los socialistas presentaron junto con los dirigentes de Cs en la Asamblea Regional.

“Una moción de censura es parte del juego democrático, el transfuguismo y la corrupción, aunque se haya paseado por todas las plantas del Génova y se extienda por la Región de Murcia, no lo es”. El secretario socialista de Coordinación Territorial ha asegurado este sábado que, “el nuevo PP del que habla Pablo Casado es exactamente el peor PP de siempre: el partido que oculta y mantiene la corrupción con tránsfugas y ‘tamayazos’”. En su intervención en el Comité Regional, Cerdán ha añadido sobre esta idea que “el PP de Casado y de García Egea, es el mismo PP de siempre: ni siquiera se molesta en innovar nuevas formas de corrupción”. En definitiva, “han demostrado que podrán cambiar de sede, pero no de estilo”. “El PP del ‘demócrata’ Casado no es que no firme ningún acuerdo estando en la oposición, es que incluso rompe los que tiene firmados como es el Pacto Antitransfuguismo”.

Santos Cerdán ha lamentado “los 26 años de gobiernos del Partido Popular en la Región de Murcia, gobiernos lastrados por el clientelismo, la inoperancia y la sombra constante de la corrupción”, pero “los socialistas seguiremos trabajando para poner por delante de los intereses partidistas las necesidades de los murcianos”. El actual gobierno de Murcia “es incapaz de aprobar unos presupuestos con los que hacer frente a la extraordinaria situación de pandemia, y sus consecuencias sociales y económicas”. “El Partido Socialista quiere cambiar esto, pero la corrupción lo va a impedir”.

“El PP todavía tiene la desvergüenza y falta de pudor de sentirse triunfadores y reforzados”, ha sentenciado el secretario. “En lo único que sale reforzado el PP y García Egea es en corrupción, en transfuguismo, que tienen un Máster”. Para los socialistas, “Murcia no se lo merece, España no se lo merece y pierden los ciudadanos y pierde la democracia”.

Y cuando los tránsfugas de Ciudadanos se justifican demonizando al gobierno de Pedro Sánchez ahí están los datos que dicen todo lo contrario. “Es el gobierno que más ha hecho por Murcia”, ha defendido el dirigente socialista. Su compromiso ha quedado “claramente demostrado” al destinar más de 7.300 millones de euros para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia y con medidas económicas como los 407 millones de euros transferidos de los Fondos Covid, los 357 millones de apoyo a los trabajadores murcianos, 2.860 millones para apoyar a las empresas, 3.500 millones para impulsar y dinamizar la economía regional, ha detallado Cerdán, sin olvidar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha licitado en infraestructuras más de 1.400 millones de euros en la Región de Murcia”.