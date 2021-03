El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, acusó ayer al PP de «haber comprado tres bocas con dinero, cargos y poder» -en referencia a tres diputados de Cs en Murcia- para tapar su corrupción en la región: «Nadie puede tener la más mínima duda de que se han vendido, el PP ha comprado su silencio». Son las primeras explicaciones que se dan desde la dirección nacional a lo sucedido en las últimas horas, después de que tres diputados de Cs en Murcia hayan frustrado la moción de censura pactada con el PSOE, rompiendo con la coalición de gobierno que los naranjas tenían con el PP.

«Se ha perpetrado una indignidad y las personas deben elegir entre corrupción y dignidad», ha dicho Bal confirmando que la moción de censura, que se votará el próximo jueves, sigue adelante «con más razón que antes».

Lo que sí ha dejado claro es que no hay un responsable político en la dirección por no haber anticipado esta maniobra que ha dejado en suspenso la moción de censura al ser preguntado si debería dimitir el vicesecretario general segundo, Carlos Cuadrado, por ser el artífice de esta operación para desbancar al PP en la región. Según ha recordado, estos tres «tránsfugas» (Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez) firmaron la moción de censura y, por tanto, no era posible prever que se saltaran su compromiso, preguntándose de este modo «con qué bola de cristal» se puede pronosticar que «no iban a ser leales a la palabra dada».

A quien debe culparse, ha subrayado Bal, es a los que «han realizado los actos de corrupción, a los que han comprado y han vendido voluntades» y ha criticado al PP por no respetar el Pacto Antitransfuguismo que firmaron hace unos meses la mayoría de las fuerzas políticas.

Cs convoca a su ejecutiva tras el fracaso en Murcia

La Ejecutiva de Ciudadanos se reunirá finalmente el próximo lunes, después de que varios dirigentes del partido lo solicitaran para analizar la situación tras los acontecimientos en Murcia, donde la formación naranja se alió con el PSOE para presentar una moción de censura contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), que ahora parece que va a fracasar.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas ha convocado el encuentro para el lunes aunque inicialmente no estaba previsto que se celebrara en esta fecha. Los miembros de la Ejecutiva que han pedido públicamente esta reunión son el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó; y la ya exconsejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera.