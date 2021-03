La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) ha celebrado este viernes una concentración a las puertas de San Esteban como medida de protesta ante el mantenimiento de las restricciones en el sector hostelero. Un acto que ha contado con todas las medidas de seguridad anti-covid y en el que ha estado al frente el presidente de la patronal, Jesús Jiménez.

Los hosteleros ya anunciaron a principios de semana su gran desacuerdo con el mantenimiento de estas restricciones y emplazaron a una rectificación, que no ha llegado. Con los lemas 'Presidente, no te olvides del rescate' y 'Consejería, pagad vosotros la cuenta', los profesionales del sector han querido hacer oír sus quejas ante la precaria situación que viven en sus establecimientos ante las medidas tomadas. 'Estamos frente al abismo, con un pie ya en él, y no hacen nada por ayudarnos. Vivimos una situación donde se podrían rebajar las restricciones sin complicar la situación social, pero la hostelería siempre es la que paga la cuenta', se duelen.

'"Contamos con unos datos de contagio por covid-19 que son mejores que en verano, pero no es suficiente para relajar las restricciones. Tienen que ofrecer soluciones y hacerlo ya, o no habrá sector que rescatar”, destaca Jiménez. “Para los hosteleros un día más en esta situación, sin ayudas, es una losa insalvable. Y eso no nos lo podemos permitir", explica Jiménez.