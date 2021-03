La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) celebra esta mañana a las 9.30 una concentración a las puertas de San Esteban para protestar contra el mantenimiento de las restricciones en el sector hostelero. «A pesar de contar con unos datos de contagios por covid-19 que son mejores que en verano, se mantienen unas medidas que nos están ahogando y que se pueden y se deben relajar a tenor de los datos y por el bien de la economía», alega Jesús Jiménez, presidente de la patronal Hostemur.

Los hosteleros ya anunciaron a principios de semana su desacuerdo con el mantenimiento de estas restricciones y emplazaron a una rectificación, porque a su juicio son medidas que en otras situaciones sociales no son tan exigentes. «Pero no se ha producido, seguimos con unas condiciones que podrían mejorarse sin alterar los buenos datos sanitarios y tanto el Gobierno como la sociedad tiene que oírnos, porque no podemos seguir así», señalan desde la patronal.

Además, desde Hostemur temen que el cambio de Gobierno regional pueda afectar a las ayudas a la hostelería: «Esta situación de inestabilidad puede que demore en exceso o incluso haga peligrar este tan necesitado plan de ayudas al sector. Para los hosteleros un día más en esta situación, sin ayudas, es una losa insalvable. Y eso no nos lo podemos permitir», explica Jiménez.