El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será quien pilote las negociaciones que ha emprendido su partido con Ciudadanos para tratar de desbancar al PP tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla y León. El PSOE no descarta sacar adelante la moción de censura que ha registrado en Castilla y León contra el presidente ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, donde el PP también gobierna con Ciudadanos. En este caso, los socialistas asumen que el objetivo es más difícil de lograr, ya que Ciudadanos y el PP mantienen todavía unido su gobierno, al igual que en Andalucía. No obstante, no ven «improbable» que logren que triunfe.

El jefe del Ejecutivo se ha reunido este miércoles durante casi tres horas con sus más estrechos colaboradores del partido en la sede socialista de la calle Ferraz para abordar el terremoto político que se ha desencadenado en España tras romper Ciudadanos con el PP en Murcia, al presentar una moción de censura junto al PSOE contra el presidente ‘popular’ Fernando López Miras.

El PP y Cs mantenían hasta ahora la gobernanza en las comunidades de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León. En el caso de las dos últimas autonomías, los dirigentes de ambos partidos salieron ayer a desmentir que la alianza conservadora estaría en peligro tras el terremoto político en Murcia. El vicepresidente de la comunidad, Franscico Igea, de Ciudadanos, ha sido el rival de la presidenta del partido a nivel nacional, Inés Arrimadas, y sus discrepancia se han mantenido hasta el día de hoy.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, recalcó ayer que no apoyarían la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), como ya avanzaba el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

En cuanto a la posibilidad de que haya diputados díscolos que voten a favor, ha respondido que no puede contestar por otras personas a las que en algunos casos ni siquiera conoce personalmente. Pero «yo no lo haría», ha añadido, antes de señalar que quien forma parte de un partido lo hace para respaldar el proyecto político que se defiende, no para «convertirse en un rebelde». Unidas Podemos ya ha confirmado que votará a favor de la moción del PSOE con el gobierno de Castilla y León.

Igualmente, Bal ha asegurado que la intención de Ciudadanos, y cree que también la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es «mantener la estabilidad del Gobierno» de coalición del PP y Cs en esta comunidad. El Gobierno andaluz tuvo que improvisar una comparecencia ayer para dejar claro que, de momento, no habrá un adelanto electoral instantáneo como el convocado en Madrid porque es «un Gobierno sólido». Es más, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanna Moreno (PP) como su vicepresidente, Juan Marín (Cs), señalaron con firmeza que el Ejecutivo autonómico «goza de muy buena salud». «Este es un Gobierno sólido con una hoja de ruta marcada para sacar a Andalucía de la crisis y es un Gobierno que aspira a completar la legislatura, que es lo que nos piden los ciudadanos», reiteró el presidente en el patio del Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía.