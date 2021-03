Expertos sanitarios de distintas especialidades debatieron el martes cómo la enfermería está siendo un pilar fundamental durante la pandemia de coronavirus. Lo hicieron en el foro webinar ‘Humanización en el ámbito sanitario en tiempos de covid-19. Aportaciones de la enfermería’, organizado por LA OPINIÓN en colaboración con el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Los ponentes coincidieron en remarcar la importancia de los valores humanos para diseñar políticas y programas sanitarios, realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la dignidad de las personas.

Los participantes fueron Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría y director de la cátedra de Humanización y Cuidados a Personas Mayores de la UCAM; Manuel Pardo, enfermero y miembro de la organización Ambulancia del Deseo; Pedro Jaén, enfermero e integrante del proyecto HUGES (Humanizando la Gestión Sanitaria); Abraham Graña, enfermero y miembro del proyecto de Humanización en la UCI del Hospital Santa Lucía de Cartagena; y José Manuel Salas, médico de emergencias del 061 de Murcia y autor y editor del libro y blog ‘Con tinta de médico’. El foro fue moderado por Alejandro Lorente, redactor de LA OPINIÓN.

Carmelo Gómez afirmó que para humanizar las residencias de mayores «hay que centrar nuestra mirada en la persona que siempre está ahí a pesar de ser paciente. No debemos olvidarnos de que quien tenemos delante es una persona». Cree que durante la pandemia se han visibilizado más las grietas del sistema asistencial y «en geriatría ha dolido especialmente, pues ha faltado poco para la deshumanización, es decir, la cosificación de las personas y ver a los ancianos como números. La pandemia ha tambaleado el andamio de la enfermería geriátrica».

Pese a todo, Gómez considera que esta situación también es una oportunidad para avanzar, pues el coronavirus ha puesto al descubierto cuáles son los puntos que hay que mejorar. «La enfermería ha marcado la diferencia y se ha visibilizado en la sociedad no como meros colocadores de sondas. Ahora se nos valora más. Creo que se ha trabajado mucho la humanización en la enfermería. Los primeros protocolos de acompañamiento a personas en situación de últimos días salieron de Murcia, y eso es una iniciativa de humanización que luego se llevó también a las UCI. Cada vez se cuenta más con nosotros para este tipo de iniciativas y tenemos que aprovecharlo», afirmó.

Manuel Pardo indicó que para su equipo la humanización es «intentar que la asistencia sanitaria sea una relación humana entre profesionales y pacientes, entendiéndola tanto en los términos de comunicación como de emociones, que en esta pandemia hemos visto que han aflorado de manera importante». Pardo cree que la humanización no sólo hay que tenerla en cuenta con los enfermos, sino también con los profesionales, que han sufrido mucho.

«La gran deficiencia que hemos tenido -aseguró- es que no había una preparación emocional para situaciones de este tipo de estrés. Los pacientes tenían miedo cuando íbamos a los domicilios a visitar a una persona con covid y necesitaban nuestro respalado emocional y que les dijéramos: ‘estamos aquí, no estás solo’. Esto ha hecho aflorar la teoría del enfoque holístico sobre la enfermedad y sobre la asistencia». Al respecto, dijo que los centros sanitarios están diseñados para las enfermedades y no para las personas, por lo que cuando ha llegado una pandemia como esta «hemos visto que la parte psicológica y social es un reto que tenemos que mejorar».

Humanización en la gestión

Pedro Jaén señaló que cuando se habla de humanizar la gestión sanitaria «todo el mundo nos mira un poco raro, porque a veces los gestores son un poco los malos de la película y pierden el punto de vista como personas». Y dijo que abordar la humanización implica hablar de valores, de historia, de ecosistema y de respeto, entre otras cosas. Jaén explicó que en el proyecto HUGES «lo primero que hicimos fue darle opinión a las personas» en un encuesta, en la que preguntaron qué era para ellas un líder o un gestor humanizado. y a partir de ahí elaboraron un decálogo.

«Otra de las acciones fue hacer la fórmula de la gestión humanizada, que consistía en habilidades sociales más actitud, y eso lo pusimos en un paréntesis y lo multiplicamos por mil, que son las personas. En eso estamos trabajando y por ello hicimos un decálogo sobre el coronavirus»

Humanización en la UCI

Abraham García resaltó que la humanización es colocar en el centro del sistema de atención la dignidad de la persona, a la vez que explicó que en la UCI dan mucha importancia a la familia del paciente. «Son personas -afirmó- que rodean al enfermo y al profesional y sufren, por lo que nos preocupamos mucho de las familias. En esta pandemia los familiares han sido unas grandes víctimas porque la covid ha sido una enfermedad muy cruel que ha provocado mucho aislamiento en los pacientes y distanciamiento en las familias al no poder acompañarles».

Y añadió que «con nuestro proyecto en la UCI intentamos que las familias se sientan lo más cercanas posible a sus pacientes. Y lo hacemos, por ejemplo, con una enfermería a pie de cama con videollamadas, con médicos que dan información diaria a los familiares, y con cercanía y calor para paliar el dolor y sufrimiento de los familiares».

Personas en vez de pacientes

José Manuel Salas aseguró que «yo siempre defino la humanización como dejar de tratar a pacientes y empezar a tratar a personas. También es importante resaltar la palabra dignificar nuestro trato con esas personas. Si ahora ponemos tanto énfasis en la humanización es porque hemos sufrido un proceso de deshumanización por diferentes causas, como la sobrecarga de trabajo, es estrés o el exceso de burocratización».

Salas dijo que a través de su blog ‘Con tinta de médico’ ha puesto varias veces de manifiesto el gran papel que juega la enfermería en la asistencia y los cuidados al paciente. Y explicó que «el blog se inició para visibilizar el gran trabajo que se hace en urgencias y emergencias, y para poner el énfasis en ese lado más humano de los profesionales».