El Partido Popular de la Glorieta ha decidido sacrificar a Felipe Coello, concejal de Salud y Deportes, para poder renegociar el pacto de gobernabilidad con Ciudadanos, extremo que la formación naranja exigía para sentarse a hablar.

Coello trasladó ayer por la tarde al alcalde de Murcia, José Ballesta, su renuncia a la Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Murcia «de forma voluntaria y con el fin de garantizar la estabilidad del gobierno municipal», según trasladaron desde el Consistorio, y después de semanas de presión de la oposición tras haber sido vacunado saltándose el protocolo.

Renuncia a sus competencias, pero Coello no deja su acta de edil, según aseguraron fuentes municipales. Lo que no tienen claro en el Ayuntamiento es si el ya exconcejal de Salud continuará como edil sin competencias dentro del Grupo Popular o si se irá al grupo no adscrito.

En caso de darse esta situación, la coalición de gobierno formada por PP y Cs perdería un concejal y abocaría al equipo del Ejecutivo local a perder la mayoría absoluta, por lo que quedaría a expensas de lo que votase Felipe Coello desde el grupo no adscrito o los concejales de Vox.

«Los motivos son políticos»

El concejal comunicó ayer su decisión al alcalde, José Ballesta, a quien expresó que «se trata de una decisión muy difícil de tomar que se produce no por motivos técnicos, sino políticos». El objetivo de su renuncia es «no perjudicar la gobernabilidad» municipal y «el proyecto de ciudad que está desarrollando el Ayuntamiento de Murcia».

Por su parte, el primer edil defendió a Coello nuevamente tras asegurar que «ha cumplido de manera estricta con el protocolo de vacunación, luchando de forma ejemplar contra la pandemia de la covid-19 como responsable de Salud Pública municipal». Ballesta llamó ayer a todo el equipo de Gobierno para trasladarles personalmente la decisión de Felipe Coello.

Cs, entre la espada y la pared

El cese de Coello parece formar parte de una estrategia del PP para poner fin a las tormentosas relaciones que mantienen con el portavoz de la formación naranja. Los desencuentros entre Mario Gómez y José Ballesta son continuos y más que evidentes, e incluyen desde denuncias ante la UDEF por parte del concejal de Fomento sobre supuestas irregularidades de sus socios a la querella del Partido Popular contra Gómez por la presunta filtración a este Redacción de «documentos custodiados por los Servicios Jurídicos del Consistorio».

Con este movimiento los populares dan un paso más para deshacerse de Mario Gómez en el Ayuntamiento de Murcia, ya que Ciudadanos rechazó la opción de sentarse a renegociar el pacto de gobernabilidad hasta que Felipe Coello dimitiera.

Defendió ser vacunado para poder ayudar

Felipe Coello ha defendido en las últimas semanas que para él «no era prioritario» recibir la dosis, pero que el jefe del equipo de vacunación insistió en que si quería participar en la vacunación tenía que ponérsela. «Quiero ayudar, echar una mano», afirmó tras participar en la administración de dosis a trabajadores y usuarios de Jesús Abandonado en enero. A las acusaciones de la oposición de que ha desarrollado su carrera en el ámbito del deporte, Coello respondió que estudió «para ser médico».