Los dirigentes regionales de PSOE y Ciudadanos han acordado, más allá de la moción de censura presentada contra el presidente López Miras, desbancar al Partido Popular de los municipios donde los socialistas fueron la lista más votada en las pasadas elecciones municipales de 2019 pero que perdieron la alcaldía por un pacto entre los ediles populares y naranjas. Murcia, Caravaca de la Cruz, Fuente Álamo, Pliego y Ceutí serían los territorios donde el PSOE accedería a la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos, ya que en estos ayuntamientos ambos partidos no necesitarían el apoyo de ninguna otra formación al sumar mayoría de concejales.

Pero las malas relaciones que arrastran los grupos municipales de ambos partidos desde hace años en algunos de estos municipios puede poner en peligro el pacto alcanzado por sus líderes a nivel regional. El fondo de la cuestión estaría precisamente en los intentos de los socialistas por pactar tras las elecciones municipales con Ciudadanos para alcanzar la alcaldía al principio de la legislatura en 2019. Ciudadanos tomó la decisión de apoyar al PP para que su candidato obtuviera el bastón de mando, hecho que indignó a los concejales socialistas, cuya lista fue la más votada.

El PSOE asume que quienes fueron los candidatos socialistas que estuvieron en el primer puesto de la lista electoral serán los futuros alcaldes una vez presenten la moción de censura en los respectivos municipios. Por lo pronto las ejecutivas de ambos partidos deberían, en un principio, convencer, si no obligar, a los grupos municipales del PSOE y Cs a presentar una moción de censura que aún no tienen claro si sería en marzo, antes de los plenos ordinarios previstos para final de mes. Aunque cada caso se estudiará, fuentes socialistas señalan que los concejales de Ciudadanos que están en las Juntas de Gobierno municipales mantendrán sus competencias cuando el PSOE llegue a la alcaldía si finalmente prosperan las mociones de censura. El secretario general de los socialistas en la Región, Diego Conesa, ya ha señalado en una rueda de prensa esta mañana que serán las agrupaciones locales las que se pongan de acuerdo respecto al cambio en la alcaldía.

En el caso de Caravaca de la Cruz, el anterior alcalde Pepe Moreno (PSOE) no logró llegar a un acuerdo con Cs, que acabó moviendo sus apoyos al actual alcalde popular José Francisco García. Las relaciones ya estaban tocadas de antes pero con esta decisión tomada tras los comicios municipales acabó por dinamitarlas. Cs señaló entonces que las decisiones de Pepe Moreno como alcalde no les daba confianza para gobernar con los socialistas.

La portavoz de Ciudadanos en Pliego y concejal en el Ayuntamiento de esta localidad, Ana Belijar, resaltaba que, tras conversaciones con los miembros de su partido a nivel local, la decisión era mantener el pacto actual con el Partido Popular. “Nos entendemos a la perfección, hay comunicación fluida y directa de cada decisión que se toma en beneficio de los vecinos de Pliego y en nuestro trabajo dentro del Ayuntamiento no hay colores políticos, sí diversidad de opiniones, pero eso siempre es bueno para alcanzar la mejor decisión para los ciudadanos”, resaltaba Ana Belijar. Sobre la decisión que tomaría su partido para los municipios, Belijar destacaba que “todavía no hay nada concreto a lo que se vaya a hacer respecto a los municipios, pero nosotros vamos a seguir manteniendo el pacto actual”.

Respecto al PSOE en Pliego, la concejal de Ciudadanos explicaba que ya habían tenido la oportunidad de trabajar juntos durante la pasada legislatura tras la moción de censura al PP y que habían encontrado desacuerdos entre ambos. “Les presentamos 22 puntos de propuestas de gobierno, y muy pocas de ellas llegaron a cumplirse, además, encontramos obstáculos a la hora de recibir información por lo que sería difícil retomar un trabajo conjunto”. El alcalde de Pliego, el popular Antonio Huéscar, explicaba que no había recibido todavía la llamada de su partido, “sí he podido hablar con mi compañera de Ciudadanos y me ha dicho que su interés es mantenernos como hasta el momento. Yo sigo con mi agenda y trabajando por los vecinos de Pliego porque lo que tenga que ser, no está en mi mano”.

En Fuente Álamo ocurrió en 2019 la misma situación de intentos de pacto que no se lograron. El candidato socialista Antonio García Conesa ofreció un acuerdo por escrito con un reparto de competencias ajustado a los dos concejales que sacó Ciudadanos en los comicios municipales. Entonces las direcciones regionales de PP y Cs acordaron que se pactara en el municipio una gobernanza de cuatro años manteniendo a la popular Juana María Martínez García como primera edil. Esto socavó las relaciones entre los socialistas con Ciudadanos, pero el que previsiblemente será futuro alcalde del municipio, Antonio García Conesa, señala que las relaciones actualmente son "correctas, pero no buenas". Esto bastaría para ofrecer a los dos ediles de Ciudadanos un pacto en el que mantendrían las competencias municipales que ostentan ahora (Hacienda, Patrimonio, Contratación, Empresas, Infraestructuras, Educación, Cultura, Deportes y Festejos).

En Ceutí, Ciudadanos amenazó en su momento con romper el pacto con el PP para que el entonces alcalde Juan Felipe Cano se mantuviera en el poder si este pactaba con Vox para garantizarse el bastón de mando. Los acuerdo municipales entre el PP y Vox cuando no eran suficientes los apoyos de Cs en el pleno de investidura sentaron mal a los naranjas, y más aún que el PP se ofreciera en municipios como Fuente Álamo o Ceutí a dar competencias municipales a los ediles del partido de Santiago Abascal. Por el momento, María Dolores Martí, cabeza de lista de Cs en 2019, ocupa el puesto de Teniente de Alcalde en el municipio, que mantendría si la se presenta una moción para que la socialista Sonia Almela pase a ser alcaldesa.