Ciudadanos se niega a aceptar el pin parental que Vox exige al PP para dar su voto a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 y advirtió ayer de que no aceptará nada «que la ley no permita». La coordinadora autonómica de la formación naranja, Ana Martínez Vidal, defiende que la prioridad en las cuentas de este año debe ser «la reactivación económica y acabar con la semipresencialidad» en las aulas para que todos los alumnos puedan volver a clase. Mientras que Martínez Vidal considera que «una cuestión ideológica» como la recuperación de la autorización paterna «no debe ser un escollo para aprobar los presupuestos», las imposiciones del partido de Abascal han abierto la caja de los truenos y han provocado una cascada de reacciones en los partidos políticos, sindicatos y asociaciones de padres.

PP y Vox han alcanzado un principio de acuerdo para garantizar al Gobierno regional el voto del único diputado del Grupo Parlamentario de Vox que sigue afiliado al partido de Abascal, tal y como adelantó La Opinión este martes. El documento, que constaba inicialmente de 13 puntos, pero está recogiendo nuevas aportaciones, incluye también medidas de apoyo para las mujeres embarazadas, con el fin de que puedan disponer de viviendas y de asistencia para evitar el aborto, y de un programa de cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia.

Vox también propone endurecer los controles de acceso a los locales de apuestas para los menores y adictos al juego y la exclusión de los okupas de las ayudas sociales que concede la Administración regional. El Gobierno regional cuenta solo con 22 de los 23 escaños necesarios en la Asamblea Regional para la mayoría absoluta, por lo que necesita el voto del partido de Abascal para sacar adelante los presupuestos.

El presidente regional, Fernando López Miras, ya se encontró con el mismo dilema hace un año. También entonces las exigencias de Vox fueron rechazadas por Cs, aunque finalmente se alcanzó un acuerdo entre los tres partidos que salvó los presupuestos de 2020. Después, el Ministerio de Educación recurrió a los tribunales las instrucciones que dio la Consejería y los jueces fallaron en contra de la Comunidad, pero las disposiciones impugnadas por Madrid dejaron de estar vigentes al acabar el curso.

Pacto en Andalucía sin pin

Cs afronta el nuevo pulso con su socio de gobierno desde una posición distinta a la de hace un año, dado que ha cambiado la dirección nacional y regional del partido. La máxima responsable autonómica de Cs y consejera de Empresa, Industria y Portavocía recordó ayer que Vox ha dado su apoyo a los presupuestos en Andalucía sin imponer el pin parental y aseguró que no está dispuesta a «ir más allá».

El pacto suscrito en Andalucía contempla «el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución española».

En la Región el documento pactado por el PP con Vox establece la puesta en marcha de «los mecanismos de control, autorización y supervisión del sistema educativo para que ningún menor de edad pueda participar en actividades educativas complementarias que puedan vulnerar la neutralidad ideológica sin conocimiento de los padres». Martínez Vidal no se opone a otras exigencias de Vox, como la habilitación de viviendas para mujeres embarazadas o la ampliación de los cuidados paliativos.

Pero el portavoz de la formación naranja en la Asamblea Regional, Juan José Molina, dijo ayer en declaraciones a Onda Regional que su partido no aceptará «cosas que la ley no permite». Molina defiende que «hay que cumplir la legalidad vigente. No se pueden hacer cosas que no permiten la Ley de Educación, ni la Ley LGTBI ni la ley propia de la Región». El portavoz parlamentario de Cs y también responsable de Comunicación del partido aseguró que «nada que se salga de la ley vamos a permitirlo».

Por su parte, López Miras manifestó durante una entrevista en Radio Nacional que «no hay nada firmado», a pesar de que el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, asegura que existe un principio de acuerdo entre ambos partidos cuyo contenido ya es público. «Estamos trabajando, como digo, y en un momento especialmente delicado en el que, posiblemente, sean los presupuestos más importantes de la historia reciente de la Región, lo que sería deseable es contar con un acuerdo mayoritario del parlamento autonómico», se limitó a decir López Miras.

«Por eso, estamos dedicando bastante más tiempo a intentar ese consenso y vamos a intentar alcanzar esa unanimidad», manifestó. Respecto al pin parental , el jefe del Ejecutivo respondió que, ahora mismo, «lo importante es sacar adelante unos presupuestos de recuperación económica y de rescate para todos, como se ha hecho en Andalucía, donde se ha podido llegar a un acuerdo entre el PP, Cs y Vox».

Vox considera vigente el pacto

José Ángel Antelo le contestó que «hay un borrador» pactado que incluye «puntos de acuerdo» asumidos por ambas partes, algunos de los cuales ya tienen partidas presupuestarias concretas, como las ayudas a las mujeres embarazadas, que cifra en 300.000 euros. Antelo añadió que las medidas de reactivación empresarial recogidas en el acuerdo ¡ se cifran en 30 millones, mientras que se destinan otros 20 millones al rescate de la hostelería y de y de sectores como el de los feriantes.

El líder de Vox dejó claro que el pin parental «se firmó hace un año» entre los tres partidos y «es irrenunciable. Siempre defenderemos la libertad de los padres y exigiremos que el adoctrinamiento tiene que quedar fuera de los colegios. Y si Cs quiere el voto de Vox en los Presupuestos, tendrá que asumir hasta la última coma», afirmó Antelo.

Moción del PSOE contra el veto

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Antonio Espín criticó que el PP siga buscando a la extrema derecha como aliada para recortar los derechos de la comunidad educativa de la Región de Murcia e implantar el veto parental». El parlamentario recordó que este miércoles se debate en el pleno de la Asamblea Regional la moción presentada por el Grupo Socialista para evitar que se implante. También recordó que el Parlamento autonómico aprobó hace menos de dos semanas «una moción sobre la educación afectivo-sexual que contrasta totalmente con el veto parental que el PP y la extrema derecha quieren imponer en las aulas de la Región».

Antonio Espín consideró que «el PP y López Miras han sucumbido ante Vox y han aceptado, de nuevo, su chantaje para implantar el veto parental a cambio de apoyar los presupuestos de 2021. El PP ha vuelto a usar la educación y los derechos nuestros niños y jóvenes como moneda de cambio para sus intereses partidistas».

Por su parte, el coordinador de Podemos en la Región, Javier Sánchez Serna, acusó al presidente regional de «mercadear una vez más con los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, pero sobre todo con el derecho de los menores a recibir una educación basada en valores democráticos como igualdad, respeto y empatía». Defendió que «un padre terraplanista no tiene derecho a sacar a sus hijos de clase para que no les expliquen que la tierra es esférica».