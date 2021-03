El mapa de la corrupción es una de las medidas recogidas en la Estrategia de Gobernanza Pública de la Comunidad, en el apartado de ‘Ética, integridad pública y prevención de la corrupción’, cuyo objetivo es definir las líneas y objetivos fundamentales que va a poner en marcha la Administración regional. La encuesta también se ha realizado en Italia, a través de la Universidad de Trento, en Bulgaria y en Rumanía. Se ha desarrollado en el marco del proyecto ‘SceMaps’, impulsado por la Comisión Europea, que se basa en facilitar el desarrollo de instrumentos de prevención y lucha contra la corrupción por parte de las distintas autoridades de la Unión Europea. Ha sido desarrollada por el Center for the Study of Democracy (CSD), con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Europea.