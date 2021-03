Los juzgados de la Región registraron una caída del 4,3% en las demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2020 respecto a 2019, descenso menos acusado que el del 13,3% de reducción en las rupturas registrado de media en los órganos del conjunto del país, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos este lunes.

Las 3.250 demandas de divorcio fueron un 4,4% menos que las de 2019; sin embargo, las separaciones registradas (133) crecieron un 3,1% respecto a 2019 (129). En 2020 solo se registró una demanda de nulidad en la Región, 2 fueron las presentadas en 2019, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020 se aprecia que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en la Canarias, con 23,6. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 23,5; Islas Baleares y Murcia, con 22,4; Andalucía, con 21,4; Cataluña, con 20,6; Cantabria, con 20,4 y Asturias, con 20,2. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 20 demandas de disolución matrimonial por cada 1.000 habitantes.

Las comunidades autónomas que se situaron por debajo de esa media fueron Castilla y León, con 16,4; País Vasco, con 16,8; y Aragón, con 16,9.

En 2020 se presentaron en la Región un total de 3.048 demandas de modificación de medidas. De ellas, 358 matrimoniales consensuadas, un 6,3 % menos que el año anterior; y 904 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, un 15,1 % menos que en 2019. Las demandas de medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que sumaron 763, crecieron un 24,5 % respecto al ejercicio anterior; mientras que las no consensuadas (1.023), experimentaron una reducción interanual del 2,8 %.

Durante 2020 creció un 5% los progenitores que decidieron acudir a un procedimiento consensuado a la hora de plantear una modificación de medidas respecto a sus hijos menores. Aunque la mayoría de estos procedimientos, el 63% de los registrados, sigue siendo contencioso.