La internacionalización es un ámbito estratégico para la UCAM y, como consecuencia de ello, ha puesto en marcha una nueva iniciativa, creando la Cátedra Internacional de Relaciones Internacionales y Estudios Europeos. Su director y catedrático extraordinario es Alejandro Blanco Fernández, quien atesora una excelente trayectoria en el ámbito de la representación ante organismos internacionales; doctor en Economía por la Universidad Camilo José Cela, es consejero del Ministerio de Hacienda en la Representación de España ante la Unión Europea.

Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, considera que esta Cátedra, que se inserta en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, «tiene entre sus fines dar cobijo e impulsar estudios de postgrado como el ‘Master in European Union Studies and Human Rights’ o el ‘Master in Internacional Relations’, además de fomentar la investigación en el ámbito de las relaciones internacionales, generando estudios a todos los niveles, incluyendo el doctorado».