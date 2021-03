Tras un año desde que estallara la pandemia, Isabel Franco, vicepresidenta de la Región de Murcia, hace balance de las principales actuaciones emprendidas en el área de Mujer e Igualdad.

Ha pedido prudencia de cara a las concentraciones en el 8M.

La pandemia ha afectado a todo lo que tiene que ver con el trabajo, los cuidados, la familia, y también está poniendo todo más difícil a la mujer. Este contexto está acentuando la desigualdad y si no hacemos nada para erradicar los contagios creo que flaco favor le estamos haciendo al feminismo y a la igualdad. Sólo pido prudencia y responsabilidad. No va a pasar nada si no se hace una manifestación por el 8M este año. Ahora lo que importa es preservar a la gente de los contagios.

¿Cree que la pandemia está golpeando especialmente a las mujeres?

Creo no, lo estamos viendo constantemente. Se han incrementado las atenciones por violencia a las mujeres. Lo que está ocurriendo en las escuelas afecta de manera directa a la conciliación, y las mujeres son las primeras perjudicadas. En el ámbito laboral también, con los ERTE o el mismo teletrabajo, que tiene cosas buenas y malas... y cuando tiene algo negativo es la mujer la que se ve más directamente perjudicada siempre. La pandemia lo está cambiando todo. El aislamiento frena la construcción del tejido social y las relaciones y eso juega en contra de las mujeres, sobre todo de aquellas que están al frente de familias monoparentales.

«El aislamiento frena la construcción del tejido social y las relaciones y eso juega en contra de las mujeres»

¿Por qué se ha elegido para este 8M el lema ‘Juntas y aliadas’?

En las circunstancias actuales, hemos decidido, hemos apostado por el concepto de sororidad, por el ‘juntas y aliadas’. La unión, la cercanía entre nosotras, es fundamental, hay que mantener esa alianza para seguir trabajando por la igualdad. Se trata de reivindicar una acción de justicia social, ya que representamos a la mitad de la sociedad.

¿Qué proyecto destacaría del trabajo realizado en 2020?

De entre todas las acciones que hemos desarrollado en el último año, la más importante ha sido sobre todo la puesta en marcha del Observatorio de la Igualdad, que viene a completar el desarrollo de la Ley de 2007; para nosotros es un logro importantísimo porque implica que ahora sí vamos a tener una visión clara de qué es lo que está ocurriendo en materia de igualdad en la Región. Hasta el momento, lo que hemos hecho ha sido guiado por lo que se estaba haciendo en otros sitios, pero nos faltaban datos que nos permitieran trabajar en líneas concretas, y que nos permitieran medir los objetivos. Además, también nos ayudará a denunciar aquellas situaciones de desigualdad manifiesta.

¿Otras líneas destacadas de trabajo?

Destacaría tres proyectos impulsados por Mujer y Juventud, con las asociaciones Mujomur, ASSEX y R-INICIA-T, con más de 30.000 jóvenes de la Región implicados en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad: la guía de prevención del ciberacoso, el protocolo de prevención del acoso sexual y evaluación del sexismo o el estudio sobre violencia de género en jóvenes y talleres de sensibilización en igualdad.

También el Proyecto Empoderarte, que busca formar en oficios artesanos a mujeres vulnerables, que en algunos casos han sido víctimas de violencia machista, para mejorar sus habilidades profesionales, sociales... La transmisión de conocimiento para el empleo, alto que eleva su autoestima. Han sido 120 mujeres las que han participaron en este programa el año pasado.

Promovemos además cursos gratuitos en materia de igualdad y por un lenguaje inclusivo para todos los murcianos y murcianas, en el que ya se han inscrito más de trescientas personas. Un programa que contribuye también a la igualdad de género, a identificar situaciones de discriminación que dan invisibilidad a las niñas y a las mujeres.

El uso político del feminismo, ¿lo empaña todo?

El feminismo no tiene color político, tampoco en el movimiento LGTBI. Si alguien decide capitalizar políticamente esa condición, o pintarla de un color político, confío en que la sociedad sepa valorar adecuadamente esas acciones. Algo que he comprobado desde que estoy en el Gobierno regional, es que cuando hablamos de igualdad, todos estamos de acuerdo. Cuando surgen los desacuerdos es cuando aparece la primera persona: el yo, ahí comienzan los desencuentros.