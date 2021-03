El colapso de los exámenes de conducir se mantiene tras el ‘atasco’ que supuso el confinamiento. El problema persiste a pesar de que el pasado verano más de un centenar de profesionales de Formación Vial de la Región protestaran para exigir a la DGT una mejora de la situación ante la disminución de exámenes.

Este retraso es consecuencia de la falta de examinadores y de personal administrativo llegando a tener hasta una demora de 28 días para realizar el examen práctico. «Esto es un problema que llevamos acarreando desde hace muchísimos años, lo que pasa es que la pandemia lo ha acentuado» asegura Enrique Lorca, presidente de la Asociación Regional de Autoesculas de Murcia (ARAMUR). «La fórmula ganadora sería que la Administración pública invirtiera en contratar a más examinadores que sirva de algo los 93,12€ de tasa que tienen que pagar los alumnos», añade.

Lorca revela a La Opinión que actualmente los exámenes se están realizando cada dos semanas, «lo que pasa es que no examinamos al número completo de alumnos que estamos preparando debido al nuevo sistema». El presidente de ARAMUR se refiere al nuevo método para examinar, el sistema CAPA (Capacidad de las Pruebas de Aptitud) que consiste en asignar un número de alumnos de una determinada autoescuela para examinarse en función del número de aprobados en teórico y de los aptos de circulación. Ahora es la Jefatura de Tráfico quien acuerda un día para el examen, limitando la capacidad de trabajo de la autoescuela. El problema es que esa asignación depende de la capacidad de examinadores de cada Jefatura, y por lo tanto, «a quienes se les acumulan ahora los alumnos para ser examinados no es a la DGT, si no a las autoescuelas».