Fundación Ingenio tiene una directora general y una directora técnica, ¿cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad en el sector del campo?

Que Fundación Ingenio esté dirigida por mujeres es toda una declaración de intenciones. El liderazgo femenino en la Fundación es una manera de trasladar a la sociedad que en la agricultura de la Región las cosas están sufriendo una transformación profunda, donde la innovación no solo será una constante en los procesos productivos, transformadores y comercializadores, sino que presidirá su vertiente más social, empezando a dar visibilidad a mujeres en espacios que tradicionalmente les estaban vetados o en los que, por tradición masculina, era impensable imaginar que pudiera liderarlos una mujer. No interpreto el liderazgo femenino como algo que necesariamente deba tener una connotación supremacista, para mí tiene más que ver con el principio de mérito y capacidad.

¿Cómo es su experiencia en el día a día en un sector tradicionalmente masculino?

Muy positiva. No me supone ningún hándicap, todo lo contrario. Hasta ahora esa tradición masculina no ha representado el más mínimo obstáculo para desarrollar mi trabajo con plena autonomía y libertad. Me consta que cuando Fundación Ingenio decidió que su mascarón de proa fuera una mujer, todos los miembros del patronato lo valoraron como algo muy positivo. En el sector no es extraño encontrar a mujeres ocupando puestos de responsabilidad y de alta cualificación. Tal vez donde más se pueda echar de menos la presencia femenina sea en puestos de dirección o gerencia en las cooperativas y SAT’s, que es la forma de trabajo más representativa de la zona, pero no dudo que es algo que llegará de manera natural.

¿Cómo es la conciliación familiar?

Es una asignatura pendiente en nuestro país, y en la agricultura no hay más dificultades para conciliar que en cualquier otro sector, pero me consta que ya hay cooperativas aplicando medidas que favorecen la conciliación de todos sus empleados, a través de la flexibilización de horarios, esto era algo impensable hace apenas unos años. Creo que es algo en lo que como sociedad nos queda mucho camino por recorrer y en lo que deben implicarse todavía más los gobiernos y las empresas, los primeros incentivando políticas dirigidas a conseguir una nueva organización del sistema social y económico donde mujeres y hombres puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su vida: empleo, familia, ocio, y el tiempo personal, y las segundas aplicando medidas que lo favorezcan.

Desde su óptica, ¿cómo ha sido la adaptación de los hombres a esta progresiva incorporación de la mujer en vuestro sector?

En general, puedo afirmar que no existe resistencia alguna a esa incorporación de la mujer al ámbito agrícola, o al menos yo no la percibo, es más, me atrevería a afirmar que es todo lo contrario. Lo veo cada día en las empresas que integran nuestro patronato, en algunas lo que cuesta encontrar son hombres. Con esto lo que quiero transmitir es que las mujeres empiezan a tomar las riendas en explotaciones agrarias, son voz en sindicatos, cooperativas, organizaciones agrarias, y confederaciones empresariales.

En la actualidad, ¿qué papel diría que juega la mujer en el sector agrario del Campo de Cartagena?

Las mujeres son la columna vertebral de la economía rural y el Campo de Cartagena es un ejemplo de esta afirmación. La contratación en el sector agrícola crece a mayor a ritmo entre las mujeres que entre los hombres, según los datos que maneja el Servicio Regional de Empleo y Formación, las mujeres representan el 23% del total de trabajadores agrícolas. Puedo afirmar que la mujer está jugando un papel capital en la modernización y desarrollo de las explotaciones agrarias en la zona, principalmente cooperativas y SAT´s.

¿Qué queda por hacer?

Aunque la tendencia sea buena, debemos continuar trabajando, para lograr mayor presencia femenina en este sector tan estratégico para la Región. El fomento del empleo femenino es algo trasversal en cualquier plan estratégico que se elabora en la Unión Europea, y es que las mujeres pueden convertirse en los verdaderos agentes del cambio en los ámbitos de la agricultura, la nutrición y el desarrollo rural. Con un mejor acceso a la información, la capacitación y la tecnología, ellas pueden transformar la producción y el consumo de alimentos para que la tierra y los recursos se utilicen de manera sostenible.