El presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible, Emilio Ballester, ha cifrado en 6.500 hectáreas la superficie ocupada por las macroplantas de placas solares en la Región de Murcia, un espacio equivalente al perímetro de la ciudad de Murcia, y ha demandado que se paralicen las autorizaciones territoriales de nuevas plantas de este tipo. Ballester ha comparecido ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional en una audiencia legislativa sobre una proposición de ley que contempla incentivos fiscales a las energías renovables para el autoconsumo y la compra de vehículos eléctricos.

Ha considerado que las macroplantas son una «barrera» para el autoconsumo eléctrico porque «están acaparando la capacidad de las redes eléctricas» y ha afirmado que este tipo de instalaciones «fomentan la especulación».

El presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible ha puesto como ejemplo la macroplanta de Mula, la más grande de Europa, que se ha creado con un capital ajeno a la comunidad y cuyos beneficios no se van a quedar en la Región de Murcia, pero, sin embargo, provoca alteraciones en el paisaje y no es eficiente.

Frente este tipo de instalaciones, que ya representan el 57% del total de la energía consumida en la Región, Ballester ha propuesto la promoción del autoconsumo individual, colectivo y de comunidades energéticas.

«Si esas grandes plantas se hubieran hecho en tejados, en zonas construidas y en beneficio de las familias de la comunidad tendríamos unos ingresos entre 250 y 500 millones anuales para los ciudadanos de la Región que hubieran participado en esa construcción», ha detallado el presidente de Desarrollo Sostenible.

En los tejados de la Región de Murcia se pueden instalar las placas solares necesarias para generar un gigavatio, que corresponde al consumo residencial de toda la comunidad, según las cifras que ha expuesto Ballester.

Por lo tanto, ha propuesto que los consumidores que realicen una instalación de placas solares se deduzcan el 50% de la inversión en 3 años sobre el total de la cuota autonómica del IRPF, con un valor máximo de 7.000 euros, en lugar del 10% con un máximo de 1.000 que se propone en el texto legal actual.

Además, ha puesto el acento en la «necesidad de convocar ayudas directas a las rentas más bajas que son los que no van a tener acceso a las deducciones y los que más lo necesitan» porque la instalación de autoconsumo «rebaja mucho el coste de vida de una familia que tiene 4 placas solares y produce el 60 o 70% de la energía que necesita».

Por otra parte, también ha comparecido ante esta comisión el secretario de la sección de derecho fiscal del Colegio de Abogados de Murcia, Fernando López, quien dio precisiones técnicas para mejorar el texto legal y conseguir «menor conflictividad y mayor consecución de los objetivos que se pretenden».

López ha propuesto, por ejemplo, excluir los garajes, piscinas, zonas deportivas, instalaciones que no son propiamente la vivienda de las deducciones que plantea la norma o acotar la deducción al primer año y, si la cuota no es suficiente, durante los siguientes años seguir con las deducciones hasta completar la cuota. En cuanto a la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos, ha propuesto establecer un valor máximo del vehículo porque los hay «que son realmente caros y no sería justo bonificarlos».

3.000 millones de euros para fomentar el uso de energías renovables

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha señalado este viernes que la estrategia Next Carm de la Región de Murcia para acceder a los fondos europeos Next Generation incluye 99 proyectos por valor de 2.942 millones de euros para el fomento del modelo energético de bajas emisiones, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Entre los proyectos, destaca el desarrollo de un parque de generación de energías renovables, el fomento del autoconsumo solar eléctrico en diferentes sectores económicos, la instalación de cubiertas vegetales en los edificios públicos o iniciativas para la producción de hidrógeno y energías alternativas. Se trata, según el jefe del Ejecutivo autonómico, «de una oportunidad que no podemos dejar escapar».

El presidente ha realizado estas declaraciones durante una visita a la nueva sede de la empresa Konery, especializada en eficiencia energética y energía renovable, donde ha ensalzado «el papel de empresarios valientes en un escenario difícil como el que vivimos que requiere de la implicación de todos». Así, ha puesto en valor que «según organismos independientes nacionales, la Región de Murcia va a ser de las que mejor resista la crisis económica derivada de la pandemia».