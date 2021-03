El 8 de marzo es una importante fecha marcada en el calendario en la que empresas, instituciones públicas, organizaciones, mujeres y hombres, se unen para conseguir un mismo objetivo: la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Espacio Mediterráneo, centro comercial gestionado y comercializado por CBRE, siempre se ha caracterizado por su compromiso con las causas sociales, apoyando a asociaciones y proyectos locales. En esta ocasión, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, lanza una campaña de sensibilización para dar visibilidad a la necesidad de avanzar hacia una igualdad real entre hombres y mujeres a través de una exposición interactiva y participativa.

La muestra Va a llegar el día, presente en el centro hasta el 14 de marzo, inclusive, dará visibilidad a la problemática actual a la que se enfrentan muchas mujeres, no a través de grandes hechos, sino de esos «pequeños detalles» que solamente viven las mujeres. Situaciones, momentos y realidades difíciles de erradicar, ya que forman parte del imaginario colectivo de la sociedad. «A las mujeres se les cuestiona como madres, si lo son, y también si no quieren serlo. No pueden evitar sentirse juzgadas y cohibidas por la sociedad e incluso por ellas mismas, ‘cómo va así vestida’, ‘que gorda/delgada/alta/baja/rubia o morena está’, etc», explica el centro en una nota de prensa.

Esta exposición sensibilizadora llama la atención y trata estos momentos y situaciones con un tono positivo a la par que reivindicativo: ‘Va a llegar el día’ en el que desaparezcan.

Una exposición segura, en conformidad con todas las medidas anticovid, e interactiva. Los visitantes del centro comercial, a través de códigos QR, que captados con sus dispositivos móviles funcionarán como auto guías, podrán descubrir cada una de las reivindicaciones sociales del 8M de la voz de grandes mujeres.

Así mismo, se lanza el reto a través de las redes sociales del centro para que los seguidores de Espacio Mediterráneo generen sus mensajes, de apoyo y visibilidad, hacia la igualdad de oportunidades. Los participantes en este reto podrán conseguir un kit de regalo.

Espacio Mediterráneo presenta así una campaña gráfica con mucha fuerza, con la que el público femenino se sienta reflejado y el masculino se sensibilice y se una a este mensaje de esperanza para las nuevas generaciones: «Va a llegar el día en el que la igualdad de oportunidades sea real».