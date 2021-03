La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) ha trasladado a la consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, su "indignación e inquietud" por las decisiones que, a su juicio, toma "de manera arbitraria" el Comité de Seguimiento Covid, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

"Le hemos recalcado que es necesario, antes de que se tomen las medidas que limitan a un sector de una manera tan fulminante, debatirlas con los responsables sectoriales para intentar que no lleven a la quiebra del sector", ha señalado Jesús Jiménez, presidente de Hostemur.

La patronal ha apuntado que "está quedando patente" que las decisiones adoptadas esta semana "son carentes de sentido" y "lo único que han servido es para criminalizar aún más si cabe al sector hostelero".

"La llegada del nuevo consejero demuestra la nula intencionalidad del Gobierno regional por intentar equilibrar economía y seguridad sanitaria tomando medidas que favorecen la proliferación de encuentros en el ámbito privado", ha agregado Jiménez.

PERSPECTIVA EMPRESARIAL

Hostemur ha agradecido la "perspectiva empresarial" de Martínez Vidal, al considerar "que está dispuesta a trabajar con el sector para proponer medidas que permitan normalizar la actividad dentro de la pandemia".

"No podemos olvidar que estamos a punto de cumplir un año desde el inicio de esta pandemia y no podemos seguir validando las erráticas decisiones de la Consejería de Salud", ha manifestado Jiménez, tras señalar que la patronal "quiere dejar claro que no pone en tela de juicio los criterios sanitarios", pero plantea que "es vital" que vayan acompañados de criterios empresariales, "dejando a un lado el hermetismo que rodea al Comité".

Asimismo, ha planteado la necesidad de la participación en el Comité del presidente de CROEM, José María Albarracín, y ha propuesto que "las posibles medidas a implementar sean analizadas y consensuadas con los sectores que están siendo intervenidos por este gobierno antes de llevarlos a su ratificación al Comité Covid".