Los colegios de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca han denunciado de forma conjunta "la situación en que se encuentra el pago pendiente del Turno de Oficio". Además, han querido trasladar su malestar por "el retraso de los meses que el Ministerio adeuda a día de hoy".

"Durante el año 2020, como sabéis, se ha realizado el pago de forma mensual. Sin embargo, han quedado pendientes los abonos de los meses de noviembre del año 2020 hasta la actualidad. Las gestiones y reclamaciones realizadas al Ministerio por los Colegios, a través del Consejo General de la Abogacía, han sido incesantes para tratar del pago inmediato de las cantidades adeudadas, porque, si bien los pagos no se han realizado, el servicio ha sido prestado de forma continuada por parte de los letrados del turno de oficio como siempre", han explicado.

Detallan que el Ministerio les ha comunicado que la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 "ha vuelto a normalizar el sistema de pagos al período trimestral, que es la previsión que se reconoce en el Reglamento de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Se nos recordaba que los pagos mensuales devenían de una situación de excepcionalidad en vigor durante las sucesivas prórrogas del presupuesto del año 2018".

En el marco de las gestiones y reuniones mantenidas por parte del Consejo, se propuso por este la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita siempre que ello fuera posible, en plazos muy breves, con especificación de los textos legales que se iban a aprobar para intentar hacerlo de forma inmediata.

En la actualidad afirman que se les ha informado que estaba pendiente de aprobación previa la reforma que suponga el pago mensual, por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dictamen del Consejo de Estado y aprobación definitiva. "Hemos tenido conocimiento en el BOE de 4 de marzo de 2021, se ha publicado la Orden del Ministerio de Justicia, (ORDEN JUS/187/2021 de 1 de Marzo) por la que se concede una subvención directa al Consejo General de la Abogacía en materia de Asistencia Jurídica Gratuita para el ejercicio presupuestario 2021, en cuyo punto sexto se indica “ que el primer libramiento a efectuar corresponderá al trimestre que comprende las certificaciones de los meses de noviembre y diciembre de 2020, así como enero de 2021”.

Finalmente explican que "los Abogados de la Región exigimos el cumplimiento inmediato por parte del Ministerio de los pagos atrasados por los servicios que la Abogacía presta al sector más desfavorecido de nuestra sociedad, e indicamos que las reivindicaciones que realizamos van referidas no solo al pago puntual, sino también a las reformas de la Ley y el Reglamento, incluyendo necesariamente la actualización de su Anexo II, tanto en las cantidades como en la introducción en los módulos retributivos de todas aquellas actuaciones procesales, en que siendo preceptiva la actuación del letrado, no se encuentran expresamente contempladas y que, por tanto, no pueden ser remuneradas".