«A mí no me salen las cuentas», dijo la diputada del PSOE Gloria Alarcón al consejero de Hacienda, Javier Celdrán. Alarcón cifró en 411 millones los fondos covid recibidos, frente a los 258 millones que contabiliza Celdrán. A esto sumó 325 millones de la liquidación del sistema de financiación de 2018 y 130 millones de las entregas a cuenta. Un total de 867 millones provenientes del Ejecutivo central, frente a 857 invertidos en la pandemia, según las cuentas de Alarcón. La diputada de Cs Valle Miguélez criticó al Gobierno central por no someterse a control sobre la gestión de los gastos de los fondos covid europeos y lo acusó de cometer «atrocidades a la hora de abordar esta pandemia». «Suponemos que existe la honradez del Gobierno regional», dijo el parlamentario de Vox Francisco Carrera, «pero nos hubiera gustado tener esa información antes». El diputado de Podemos Rafael Esteban tachó de «falsa» la dicotomía que expuso Celdrán tachando al Gobierno regional como «bueno» y al Gobierno de España como malo. La diputada del PP María Dolores Valcárcel destacó la «transparencia» del Ejecutivo.