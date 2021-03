Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la madre de Claudia, Georgina Coll, nos cuenta cómo ha cambiado la vida de esta familia de Cartagena pero afincada en Vic desde que tan solo un año después del nacimiento de su hija fuese diagnosticada con la enfermedad Menke-Hennekam.

Esta afectación se desarrolla por una mutación genética que genera problemas físicos, neurológicos, malformaciones, de audición y visión y dificultades para alimentarse. En el caso de Claudia, la mutación afectó al gen CREBBP, que supone la condición más grave de las tres variantes de la enfermedad Menke-Hennekam. «La afectación de Claudia es la más severa, ella tuvo un desprendimiento de la retina de un ojo, ahora solo ve en un 5 %, se alimenta por un botón gástrico, tiene problemas de audición y neurológicos», detalla Coll.

Pese a no caminar todavía, gracias a las terapias del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha aprendido a decir «mamá» y recibe sesiones que la estimulan a dar sus primeros pasos. «Ojalá mi hija pueda hablar, pero es muy probable que su forma de comunicarse sea escasa y lo haga por gestos u objetos, y es que al final son niños que tienen que aprender a comunicarse de otra forma», destacaba Coll, quien descubrió en el parto que su hija había nacido con una malformación en los pies, con las orejas unidas a la zona del lóbulo y con disgenesia del cuerpo calloso, una malformación cerebral en la zona que une los dos hemisferios del cerebro.

En su nacimiento, Claudia también presentaba unos rasgos diferentes, pero hasta pasado un año los padres no recibieron el diagnóstico. Recuerda que la información que el hospital tiene sobre esta enfermedad es escasa, por lo que a cada complicación alimentaria, visual o neurológica son derivados a los especialistas de estos ámbitos: «Es ir poniendo parches a lo que vaya surgiendo, porque no te puedes anticipar a nada».

Una vez que obtuvieron el diagnóstico iniciaron una búsqueda en Google con la esperanza de obtener más respuestas, y es aquí donde encontraron a Leonie A. Menke, la doctora e investigadora que descubrió y puso nombre a esta enfermedad rara.

«Preguntamos a la doctora si tenía la intención de continuar investigando, su respuesta fue que sí, pero es necesario invertir dinero; es una realidad que nos afecta a muchos padres en esta situación y por esto iniciamos la campaña de micromecenazgo y la venta de camisetas y bolsas», destaca Coll.

Las diferentes iniciativas puestas en marcha por la familia han alcanzado una recaudación de 17.000 euros, aunque la cifra todavía no alcanza los 250.000 euros que la doctora Leonie A. Menke necesita para continuar su investigación. Esta familia cartagenera define su experiencia con la enfermedad Menke-Hennekam como «complicada». «Hemos dejado de pensar en el futuro para centrarnos en el corto plazo porque no puedes pasar el día llorando, que era como estábamos; llegaba un punto en el que no tenía fuerzas para seguir llorando», explica la madre.

«La vida con Claudia es intensa pero equivale a cinco niños», asegura Coll; y es que ahora para la familia, que bromea sobre su situación, esta experiencia ha resultado emocionante. «Ahora vemos al resto de niños y pensamos que qué aburrimiento ir al colegio o correr detrás de ellos. Nos lo tomamos con humor, le dimos la vuelta a nuestra pena para verlo de una manera más divertida», concluye Georgina Coll.