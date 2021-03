Las organizaciones que componen la Marea Blanca han acordado desconvocar las movilizaciones y concentraciones previstas en las ciudades de Cartagena, Lorca, Murcia y Caravaca de la Cruz para este jueves, 4 de marzo.

Según han explicado en un comunicado, las circunstancias epidemiológicas actuales "indican que todavía no es momento de concentraciones, ni de movilizaciones", porque "aunque está bajando el número de positivos, la ocupación en UCI sigue preocupándonos y seguimos perdiendo a muchos de los nuestros".

Así, la Marea Blanca ha apuntado que los datos aconsejan "actuar con la máxima precaución posible", por lo que ha considerado necesario que "todos sigamos manteniendo medidas responsables y de prevención durante las próximas semanas para garantizar que baje la transmisión y podamos iniciar una desescalada con garantías y no volver a cometer los mismos errores anteriores. No podemos confiarnos".

En este sentido, ha indicado que espera que el Gobierno de la Región de Murcia "adopte medidas que tengan en cuenta lo anterior".

"Los profesionales sanitarios estamos agotados, al límite, y solicitamos la máxima colaboración ciudadana en estos momentos. También la colaboración de quienes toman las decisiones en las medidas de desescalada para que le den prioridad a la salud", ha agregado la Marea Blanca.

Asimismo, ha avanzado que seguirá "exigiendo responsabilidades políticas ante la falta de transparencia y equidad de la campaña de vacunación Covid-19 en la Comunidad", porque "el interés general, el respeto al estado de derecho, la exigencia de eficiencia y uso correcto de los bienes públicos, la transparencia en la actuación pública y la plena rendición de cuentas así lo exige".

Igualmente, ha vuelto a reclamar que "se publiquen de forma inmediata los gastos realizados con los Fondos Covid destinados a Sanidad y transferidos por el Gobierno de España durante el año 2020" y que se destine más inversión en sanidad y protección en los Presupuestos de la Comunidad para el presente ejercicio.

Otra de las exigencias de la Marea Blanca ha sido que se alcance un acuerdo político y social para "reforzar y blindar la sanidad pública", al considerar que "no tenemos ni medios humanos ni materiales suficientes para hacer frente, ni al presente ni al futuro, no solo en situaciones excepcionales como ahora, si no para el desarrollo normal del sistema".

"Es absolutamente necesario que nuestros representantes políticos se pongan de acuerdo, no es sólo una deficiente financiación, es tener claras las prioridades", han añadido las organizaciones que integran la Marea Blanca.