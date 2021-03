Las terrazas de bares y restaurantes se amplían generalmente a lo largo y ancho del mapa de la Región. El único propósito de este aluvión de solicitudes a los ayuntamientos es la supervivencia de los hosteleros para que puedan sobrellevar el impacto económico de la pandemia del coronavirus. Pero, ¿qué sucede con aquellos locales que no cuentan con un espacio para instalar una terraza? Actualmente solo se puede abrir el exterior del local, por precaución.

Joaquín Martínez, propietario del Bar Kuki, localizado en el Carmen, afronta las nuevas medidas sobre la reapertura de la hostelería «con resignación». Su local no tiene posibilidad de instalar una terraza con una o dos mesas, puesto que la acera da a parar a una carretera concurrida y solo puede servir a través de una ventana abierta al público. «Ya llevamos muchos meses que la barra y la ventana no podemos usarla, quitando esos dos meses que sí nos dejaron abrir el interior del bar al 30%», comenta el propietario. «No tener terraza supone no contar con ese pequeño beneficio que los otros que sí tienen», lamenta.

José Manuel Soler, de Café Bar Espuña, en el Infante, afirma que en su caso tiene «un 80% de pérdidas de ventas por la im posibilidad de tener una terraza». «Como no tengo exterior, he optado por no preparar todas las tapas hasta que no se pueda abrir el interior porque no hay consumo», manifiesta.

Por su parte, José Antonio Ibáñez, propietario de Café Bar Tibboy, también localizado en el Infante, denuncia que «en el mes de octubre solicitamos que nos dieran un espacio en el aparcamiento que hay justo delante de la puerta del bar para sacar unas mesas, pero aún estamos a la espera de que Urbanismo nos dé una contestación». Asegura que actualmente está perdiendo «la mitad de beneficios por no tener terraza» y que aguanta «con los pocos ahorros» que le quedan y «el apoyo de la familia, que no nos deja que caigamos».

Ibáñez apela a las instituciones para que «se pongan las pilas porque ellos están muy cómodos sentados con sus nóminas llegando todos los meses y a nosotros no nos llega nada, solo las migajas de alguna subvención que sueltan pero con eso no tenemos ni para cubrir el alquiler, ni la hipoteca o gastos de la familia». «Es un disparate tener dos meses el local cerrado», concluye.

Jancarlo Zuleta, encargado del restaurante El buen paladar, comenta que su terraza «nació por el covid, nunca antes la habíamos tenido». «Tuvimos que pedir la licencia para implantar una terraza porque no nos dejaban abrir el interior de la sala y entre eso y el servicio a domicilio estamos sobreviviendo».

La propietaria del restaurante venezolano Mama Moni, Mónica Martín, localizado en Cartagena, traslada su preocupación a este periódico: «Es muy duro ver como el resto de locales van remontando gracias a las terrazas y que nosotros nos veamos obligados a seguir repartiendo comida a domicilio y haciendo a nuestros clientes que lo recojan en el local».

A pesar de que Martín solicitó al Ayuntamiento de Cartagena que le dejase usar los plazas de aparcamiento de la ORA, como han hecho otros locales en la ciudad portuaria, el Consistorio le asegura que al tratarse de zona roja, especialmente destinada a residentes, no pueden dejarle usar ese espacio para colocar una terraza provisional. «He pedido que nos los dejen y que a cambio conviertan dos de la zona azul en rojos, pero aún no he obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento», explica la hostelera. «Es muy frustrante que a pesar de tener clientes dispuestos a ocupar una mesa tenga que decirles que no con todo el dolor de mi corazón», añade. Mientras tanto, Martín sigue «pagando luz, agua, alquiler y demás gastos», pero no sabe «cuánto más podré aguantar en estas condiciones» y recalca que, esas dos plazas de aparcamiento pueden suponer «que no cierre otro pequeño negocio a causa de la crisis del coronavirus y no perder otros tres puestos de trabajo», contaba esta hostelera a nuestra redactora en Cartagena, Lola Álamo.