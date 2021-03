La Academia de la Gastronomía de la Región de Murcia tiene nuevo presidente desde el pasado domingo. Al contrario de lo que muchos podrían pensar, no es el chef de un gran restaurante, sino un hombre de ciencia, Alberto Requena (Alicante, 1948), catedrático de Química Física en la Universidad de Murcia. Dentro de su larga trayectoria destaca la publicación de más de 200 artículos en prestigiosas revistas internacionales o la colaboración con decenas de científicos de universidades extranjeras. No es un intelectual fatuo que viva alejado de la realidad de las personas de a pie, al contrario, entre sus prioridades siempre ha estado acercar el conocimiento a la ciudadanía. Así lo demuestra la publicación de más de 240 artículos de divulgación científica, o la colaboración asidua con la prensa regional.

Resulta extraño ver a un químico al frente de una de las instituciones gastronómicas más importantes de la Región. Sin embargo, Requena tiene una respuesta reflexionada para justificar su pasión por la cocina: «La química se dedica a estudiar las transformaciones de los compuestos químicos, ¿Qué transformación más noble puede conocer el ser humano que las que tienen lugar en el cocinado y en la preparación de los alimentos?», explica el investigador.

Para él, la química está presente en todos los procesos que se producen entre fogones. «Una reacción es también la que tiene lugar cuando sometemos a la carne, una proteína, al calor». No titubea al afirmar que «todos los que se dedican a la cocina deberían saber química».

Requena conoce mejor que nadie la trayectoria de la Academia que ahora preside. Fue uno de sus fundadores hace ya casi once años y ha ostentado el cargo de vicepresidente hasta ahora. Entre sus hitos durante estos años, destaca la publicación del libro De re Raimundo: la cocina de la Región de Murcia (2020), un recetario dedicado exclusivamente a la gastronomía murciana donde busca resaltar la labor de Raimundo González (Murcia, 1925), fundador del Rincón de Pepe, como investigador de la tradición culinaria de nuestra tierra. La dura labor en la confección de este libro no ha sido en vano. Ha sido galardonado como el mejor recetario español de este año y representará a nuestro país en los International Gourmand Cookbooks Awards, donde podrá convertirse en el mejor libro de cocina del 2021.

Entre los objetivos de la nueva junta rectora se encuentran impulsar la Academia en los ámbitos alimenticio, nutricional, cultural, económico, informativo y medioambiental. Un problema este último que le preocupa de manera trasversal. «Desde el punto de vista de la producción de alimentos, hay muchas prácticas que hay que mejorar», asegura. Pero no solo en este ámbito, dentro de las cocinas también considera que queda camino por recorrer para llegar a un futuro sostenible. «No podemos despilfarrar energía cuando cocinamos, desde el plástico hasta la comida sobrante, todo tiene que tener un tratamiento adecuado», añade Requena.

Afronta su presidencia en un contexto convulso, la hostelería murciana no atraviesa uno de sus mejores momentos. La labor que desea realizar en estos tiempos de pandemia se encuadra dentro de la concepción que tiene de la Academia como punto de encuentro. «Ir viendo las soluciones que han encontrado en otros sitios, acercarlas y ponernos en contacto». Unas soluciones que van de la mano de Internet, afirma Requena. Aunque ahora sean tiempos difíciles, él es de los que cree que una crisis es también un momento para reinventarse.

Ser cocinero en esta Región es una labor difícil. Así lo considera el presidente de la Academia, porque «los productos son tan buenos que mejorar sus características, e incluso intensificarlas, lo hacen muy complicado». Por ello, considera que la tradición gastronómica debería ser más respetada. «Solamente cuando nos falte, nos daremos cuenta de lo que hemos perdido». Para que vuelva a estar en el lugar que se merece cree que desde la educación se debe hacer mucho más por inculcar valores gastronómicos.

Otro de los enemigos de la cultura gastronómica regional es, a su juicio, la falta de tiempo, aunque para él no es una excusa. «Hay que comer en condiciones, la respuesta no puede ser que no tienes tiempo», aconseja Requena. «El acto de comer es un acto social, donde lejos de ser recomendable ver la televisión, uno tiene que hablar con la familia». Debería ser un acto casi ceremonial, prácticamente litúrgico, donde los comensales se sentasen a la mesa para ofrecer el respeto necesario a unos productos tan espléndidos como son los que la huerta de Europa nos ofrece, añade el presidente de la Academia.

Lo que ocurre en un matraz de laboratorio no es tan diferente a la magia que en el interior de un caldero: «Lentamente va sacando el alma a todo lo que tiene ahí dentro». Esa es la clase de cocina que adora, la del «chup chup de la cazuela». Tradición que sin duda protegerá a capa y espada desde la cumbre de la gastronomía murciana, para que las futuras generaciones conozcan la cocina que hemos destilado de nuestros antepasados y forma parte de lo hoy somos.