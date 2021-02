El Gobierno regional ha exigido este viernes al Estado ayudas compensatorias para el sector pesquero español ante «la reducción de días de pesca de arrastre aprobada por la Unión Europea, con el incomprensible respaldo del ministro español. Así lo destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras mantener un encuentro con representantes de las cofradías de pescadores y la Federación de Cofradías de la Región de Murcia, celebrado en Cartagena.

El consejero reiteró «el respaldo del Gobierno regional al sector pesquero, ya que no debemos permitir ese atropello que puede provocar pérdidas irreversibles ligadas a empleo y a unidades de pesca, y del que dependen un amplio número de familias».

En concreto, «este acuerdo sobre los niveles de esfuerzo para los barcos que pescan los recursos demersales en el Mediterráneo Occidental establece un Plan de Gestión que supone una bajada añadida del 7,5% para 2021, que se suma a la reducción de un 10% sufrida ya el pasado año», explicó Luengo, y añadió que «hemos pasado de barcos que faenaban en 2019 entre 190 y 210 días, a trabajar de 170 a 180 días en 2020, y a un escenario para algunas cofradías de 158 a 167 días de faena en 2021, poniendo al límite la rentabilidad del sector». El titular de Pesca remarcó que «tenemos claro que se deben adoptar medidas que protejan la fauna y la salud de los mares y océanos», a la vez que subrayó que «todo el Mediterráneo no está en las mismas condiciones, todos los pescadores no trabajan de la misma forma, y no podemos ni debemos castigar la buena gestión que se realiza en la inmensa mayoría de las zonas de España».