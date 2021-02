La dirección regional de Ciudadanos ha cerrado esta noche filas en apoyo al grupo municipal de la formación en el Ayuntamiento de Murcia con respecto a la vacunación del concejal de Salud, Felipe Coello, y a la petición aprobada en el pleno del mes pasado con los votos de la oposición y de la formación naranja para que sea destituido al vacunarse fuera del protocolo.

Tanto la dirección regional como el grupo municipal no contemplan otro escenario que no sea la salida del edil, que ya cuenta también con la segunda dosis administrada, y «en los próximos días esperamos que se lleve a cabo el cese si no toma el edil la iniciativa de dimitir», ha explicado a esta Redacción el portavoz municipal de Cs y concejal de Fomento, Mario Gómez, tras la reunión mantenida en la sede de la formación naranja durante más de dos horas con la asistencia de la coordinadora regional, Ana Martínez Vidal, y el nuevo consejero de Transparencia, Gabriel S. Torregrosa.

En ese sentido, ha indicado que a través de los cargos orgánicos la dirección regional de Cs hará llegar al presidente popular, Fernando López Miras, la necesidad de que Coello abandone su cargo porque «el PP debe asumir su responsabilidad como así ha hecho con el consejero de Salud y la cúpula de ese departamento». En el pleno de este jueves se vuelve a debatir el cese de Coello por una moción presentada por PSOE y Podemos, que Cs también apoyará.

Luces y sombras del pacto de gobernabilidad

Los concejales de Cs en Murcia y la coordinadora regionalhan aprovechado la reunión para repasar el pacto de gobernabilidad suscrito con el PP. El portavoz de Cs y concejal de Fomento, Mario Gómez, le ha explicado a Vidal «las disrupciones» que se han producido, los aciertos y el nuevo objetivo: hacer una reestructuración de ciertas partidas en los presupuestos de 2021 y dar cobertura a las personas que más lo necesitan.