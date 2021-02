Ciudadanos no contempla otra opción «que la salida» del concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, a pesar de las explicaciones que ha dado el edil para justificar su vacunación. El portavoz de la formación naranja en el Consistorio, Mario Gómez, asegura que Coello no tiene más remedio que cumplir las exigencias del partido, que no permite continuar en su puesto a los cargos públicos que se han vacunado antes de tiempo.

El Grupo Municipal de Ciudanos celebrará un encuentro esta misma semana (posiblemente este miércoles) con la coordinadora autonómica de la formación naranja, Ana Martínez Vidal, según ha anunciado la propia dirigente en su cuenta de Twitter. El objetivo de este encuentro es «hacer balance de la gestión y del acuerdo de gobernabilidad», lo que hace prever un endurecimiento de la presión al alcalde, José Ballesta, para que cese al concejal de Sanidad.

Felipe Coello sostiene desde el principio que se vacunó para poder participar él mismo, como médico colegiado, en las vacunaciones que ha realizado el Servicio de Epidemiología del Ayuntamiento, aunque la oposición sostiene que este argumento no es más que una argucia para eludir sus responsabilidades.

Por su parte, Mario Gómez tiene claro que Coello «se aprovechó de su posición» y recuerda que «el partido ha dicho claro lo que tienen que hacer sus representantes políticos. No puede darle más vueltas», concluyó.