Antes de ser profesor titular en la Facultad de Veterinaria, Guillermo Ramis estuvo trabajando 12 años en la producción animal, concretamente de cerdos. Esta producción consiste en criar, alimentar y multiplicar a los animales útiles al hombre para obtener sus productos de forma económica y bajo condiciones higiénico-sanitarias. Ahora, como profesor y director de la Granja Docente de Veterinaria de la Universidad de Murcia, es lo que enseña a sus estudiantes. En 2020, él y su equipo, formado por Iván Hernández, Arturo López, Vicente Blasco, Gabino Roger y Germán Díaz, decidieron participar en el concurso European PRRS Awards, impulsado por la compañía farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim. Su objetivo es encontrar proyectos que ayuden a controlar la enfermedad del PRRS. Los murcianos escribieron su propuesta, la presentaron, y acabaron siendo uno de los tres ganadores de los 25.000 euros para poder llevarla a cabo.

¿En qué consiste exactamente su proyecto, cuál es su propósito?

El propósito es tener herramientas que nos permitan demostrar que la bioseguridad, es decir, todas esas medidas que van a evitar que el virus entre o se transmita dentro de una granja, son rentables para el ganadero. Esto nos cuesta mucho hacérselo entender. Sobre todo en la situación actual, en la que el consumidor nos exige que empecemos a eliminar el uso de antibióticos en la producción animal. Este proyecto va, primero, de evaluar el nivel de bioseguridad desde 12 granjas que están situadas por toda la Región, a través de medidas de bioseguridad que nosotros creemos que hacen falta, como evitar que accedan camiones y el personal, y reevaluar el beneficio que está produciendo esa granja con respecto al que producía antes de hacer todas estas mejoras. Y, a la vez, ir evaluando cómo va disminuyendo la carga del virus en las distintas partes de la granja.

¿Qué es la enfermedad del PRRS?

PRRS son las siglas en inglés. Se llama ‘virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino’. Es uno de los virus más frecuentes en producción porcina que hay, y de los que más dinero nos cuesta. Ahora todo el mundo sabe de virus, por desgracia. Este es un virus ARN, como el coronavirus, pero tiene la capacidad de mutación más alta de todos los que se conocen, al menos en Veterinaria. Muta muchísimo, más que el de la gripe, con lo cual es muy difícil conseguir vacunas que funcionen adecuadamente. Además, están apareciendo continuamente cepas nuevas y diferentes. El problema con este virus es que, o persiste en las granjas, o entra de nuevo en ellas. Eso es lo que nosotros queremos refinar mucho en este proyecto; cómo evitar que entre y se mueva en las granjas.

Cuando les entreguen el premio, ¿cree que el proyecto se podrá llevar a cabo?

Ya estamos en ello. De hecho, el proyecto empezó hace tiempo, hace meses. Esto es un piloto, y lo que pretendemos es difundirlo, publicarlo y hacer ver a todo el sector cómo esa mejoría en la bioseguridad y en los manejos enfocados a reducir las transmisiones son económicamente rentables. Al final, producen un retorno de inversión que es muy superior al dinero que tienes que invertir para que se pongan en marcha esas medidas de bioseguridad.

Ganar este premio, ¿qué supone para usted, en cuanto a prestigio y reconocimiento?

Que te den un premio siempre es un reconocimiento. Boehringer le ha puesto el nombre de ‘premio’, pero lo que hace es dar una dotación para investigación. No quiero que nadie crea que este premio es para el bolsillo de los investigadores. Boehringer nos financia un proyecto que nosotros presentamos, para que lo podamos desarrollar. Evidentemente es un honor y un prestigio.

¿Ha tenido problemas de financiación o de apoyo?

No, ahora mismo mi grupo de investigación tiene bastantes proyectos. Pero sí debo decir una cosa: nos va mucho mejor con financiación privada que con financiación pública. Las empresas están muy interesadas en investigar, y sobre todo no te ponen tantos requisitos como te ponen los proyectos competitivos públicos. No nos falta financiación, pero insisto en que nos va mejor en el sector privado.

Estos últimos meses, con la pandemia presente, ¿ha tenido dificultades para su trabajo y para el proyecto?

La verdad es que no. Es muy absurdo que, en el primer confinamiento, la investigación no se considerara sector estratégico. Aún así, nosotros seguíamos investigando porque somos veterinarios y trabajamos para el sector privado, para la producción animal, con lo cual sí éramos sector estratégico. Probablemente, los problemas de financiación los vayamos a ver en el futuro, porque la covid-19 ha consumido una cantidad de recursos ingente. La investigación, nos guste o no en este país, es un sector que verá reducido su dinero, cosa que es absurda. Lo ha demostrado la velocidad a la se han desarrollado las vacunas. Cuanto más dinero se invierta en investigación, más rápido avanza. Es algo absolutamente de cajón. Nunca antes se había desarrollado una vacuna en menos de 4 años, y descubrimos que en un año se puede desarrollar una vacuna eficaz. Es una cuestión de dinero.

¿Qué papel han tenido los Veterinarios como usted en esta crisis sanitaria?

Esta pandemia, si algo ha demostrado, es que todavía la sociedad no sabe que una parte muy importante de la salud pública recae en los veterinarios, y que sin nosotros podríamos estar muchísimo peor. Si alguien es experto en erradicar y controlar pandemias, somos los veterinarios de animales de abasto. En el último siglo y medio hemos erradicado 20 enfermedades infecciosas. Me hubiera gustado que hubieran contado más con nosotros, y que hubiéramos tenido un papel relevante, como en los comités y en los protocolos de control.