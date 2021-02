Seis municipios comenzaban la semana sin bares y confinados perimetralmente, con la vista puesta en las decisiones que tomasen hoy los expertos reunidos en el Comité de Seguimiento Covid-19, que se dan cita los lunes. Las seis localidades aún confinadas eran Yecla, Cieza, Abarán, Pliego, Beniel y Ulea. Salvo este último pueblo, el resto contaba con una tasa de incidencia acumulada de coronavirus por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según se desprende de los últimos datos actualizados por Epidemiología correspondientes al sábado. Se 'desconfinaron' todos, menos Ulea, y se aisló otro nuevo: Alhama de Murcia, que presenta un riesgo de alerta considerado extremo.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el portavoz técnico del comité, el doctor Jaime Pérez, comparecieron en rueda de prensa en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico, al término de la reunión. Lo más destacado que decidieron es que bares y tiendas ya no tienen por qué cerrar a las ocho de la tarde, y que ya se puede tomar una caña o un café con más amigos.

“No debemos confiarnos”, dijo el consejero, aunque admitió que “sigue mejorando la presión asistencial en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud y en las residencias, donde a día de hoy no contamos con ningún caso positivo”. “A pesar de ello, debemos apostar por la prudencia y la cautela, por una cuarta ola, tal y como pronostican algunos organismos internacionales”, precisó.

Pedreño habló de los bares y dijo que “la sociedad murciana en su conjunto está realizando un esfuerzo; no obstante, las imágenes hacen pensar que nos estamos relajando, y nada más lejos de la realidad”. “Si no controlamos la incidencia, tendremos que volver atrás”, auguró.

Anunció que, con los datos en la mano, Ulea y Alhama de Murcia presentan un nivel de alerta extremo. Ambos municipios quedan confinados.

En nivel de alerta muy alto: Librilla, Cieza, Albudeite, Beniel, San Pedro, Pliego y Santomera. Las localidades de Bullas, Fuente Álamo, Lorquí, Ojós y Aledo tienen un riesgo bajo, comentó.

Debido que los datos están siendo buenos, se amplía el número de personas no convivientes juntas en una misma mesa de terraza: pueden ser cuatro y. Además, los comercios ya no tienen que cerrar a las ocho de la tarde. Los bares tampoco. El toque de queda, no obstante, se mantiene a las diez de la noche.

Ocho muertos más

“El número de personas contagiadas sigue bajando un día más”, apuntó el consejero, que anunció que hay 319 hospitalizados (105 de ellos en la UCI). De los 28 casos nuevos en 24 horas, 8 son de Murcia, 7 de Alhama, tres de San Pedro y dos de Cartagena y a Alcantarilla. Y hay ocho muertos, seis mujeres y dos hombres, entre los 83 y 94 años.

“Levantamos medidas porque estamos mejor”, apuntó el consejero, que quiso dejar claro “que no estamos fuera de peligro, no se ha terminado la pandemia”, por lo que instó a la gente a que siga con las medidas de prevención y que lleve puesta la mascarilla todo el tiempo posible, aunque esté en una terraza.