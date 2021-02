Un mes y ocho días después, la hostelería de las grandes ciudades de la Región (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura) volvió a abrir sus terrazas en un fin de semana y los murcianos no desaprovecharon la ocasión. En la ciudad de Murcia se pudieron observar durante la jornada de ayer largas colas para ocupar algunas de las mesas de la Plaza de las Flores pese a que el aforo sigue limitado al 75 por ciento. Otro factor limitante, que no más de dos personas no convivientes puedan estar juntas, no fue impedimento para que muchos vecinos se acercaran a los maltrechos negocios hosteleros. En Cabo de Palos -en la imagen- se generaron importantes aglomeraciones. El desplazamiento hasta las playas fue otra de las cuentas pendientes de los murcianos tras la relajación de las medidas de restricción de la movilidad entre 39 de los 45 municipios.