Francisco Casado (Burgos, 1973) ha sustituido a Celia Ferrero en la presidencia de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) después de haber ejercido como secretario general de la organización en la Región. Es licenciado en Derecho y trabaja como asesor jurídico laboral, civil y fiscal, además de dar clase en F. P. También es autor de varias publicaciones sobre la Formación Profesional.

La patronal de la hostelería se ha quejado muchas veces de que el Gobierno murciano es muy restrictivo con las medidas para contener la pandemia.

Desde ATA lo que le hemos pedido al presidente de la Comunidad es un poco de certidumbre. Los hosteleros me han transmitido que les produce unas pérdidas tremendas que de la noche a la mañana se decidan unas medidas drásticas teniendo en cuenta el número de contagios. Un hostelero me comentaba hace días que tenía más de 30.000 euros en existencias en las neveras y se le habían echado a perder. Sabemos que en esta situación es complicado tomar decisiones, pero lo que nos pide la hostelería y el comercio es certidumbre para poder afrontar con la mayor previsión posible la reactivación de nuestras actividades.

¿También cree que Murcia es más dura que otras comunidades con una situación epidemiológica similar o peor?

Lo que pretendemos es que se nos tenga en cuenta. Estamos afrontando una situación muy grave y lo que pedimos es que antes de adoptar decisiones que afecten a los trabajadores autónomos o a determinados sectores queremos que cuenten con nosotros. Queremos sentarnos en las mesas de diálogo para, una vez escuchada a la Administración, podamos llegar a soluciones que sean lo menos gravosas para los trabajadores autónomos y para determinados sectores.

¿Cómo viven ustedes los conflictos que se están produciendo en el Gobierno regional en plena pandemia?

En las cuestiones políticas nosotros nos queremos mantener al margen. Nuestra preocupación directa y única es el autónomo murciano. Nosotros nos limitamos a trabajar con el interlocutor que está legalmente nombrado. Mientras no haya ningún cambio en la situación, nuestro único objetivo es trabajar en el día a día, como estamos haciendo, con el consejero, con el presidente y con la Dirección General de Autónomos, con la que tengo una relación continua de trabajo. El único objetivo es mejorar la situación de los autónomos.

El cierre de negocios que se ve en las calles, ¿puede acabar provocando una especie de desertización en las ciudades?

Esa es la preocupación de ATA en Murcia. Las cifras hasta ahora nos habían dado cierto aliento, porque éramos de las pocas comunidades autónomas que seguíamos creciendo un 1,5% en un año tan difícil como 2020, pero en el mes de enero por primera vez hemos tenido números negativos. Creo que todavía podemos parar esa sangría y taponar la herida. En el momento en que un autónomo cierra su negocio y baja la persiana de manera definitiva es muy complicado que vuelva a resurgir y pueda retomar una actividad que sea viable. Por eso la prioridad de ATA Murcia es salvar los puestos de los autónomos, porque detrás de cada uno hay familias y hay muchos empleos.

¿Qué ayudas esperan?

Lo que le estamos transmitiendo al Gobierno es que esto es una cuerda que ya no aguanta más la tensión. Los plazos de pago vencen y la actividad no se está recuperando. Eso está asfixiando y agotando a los autónomos, que están pidiendo créditos administrativos y otros préstamos rehipotecando sus casas. Pero si no se recupera la normalidad, puede arrastrar a familias enteras y se puede llevar todos los patrimonios, las viviendas y las pertenencias más personales del trabajador autónomo.

¿Las ayudas que ofrece el Gobierno no son suficientes?

No, resultan insuficientes. Son bienvenidas y pueden hacer de muro de contención, pero la situación se está alargando demasiado. Hay sectores que no han podido facturar ni un solo euro desde que se decretó el estado de alarma y que con una ayuda de 600 euros no tienen para cubrir ni los gastos corrientes. En Alemania de cada 100 euros de pérdida que han sufrido los autónomos, el Gobierno pone 75 , pero en España no llegamos a los 14 euros.