La vicepresidenta del Gobierno, Isabel Franco, ha descartado dimitir de su cargo tras las tensiones surgidas en Ciudadanos a raíz de la salida de la exconsejera de Transparencia Beatriz Ballesteros y la remodelación que la líder de la formación naranja, Ana Martínez Vidal, ha anunciado que llevará a cabo, tanto en las consejerías de su partido como en el propio Gobierno regional.

"No sé quién habla de despedidas", ha zanjado Franco este viernes en una entrevista en Onda Regional. Además, ha indicado que si la cesasen continuaría como diputada en la Asamblea regional.

La consejera de Política Social ha criticado que Martínez Vidal haga anuncios sobre la formación del Consejo de Gobierno: "Depende del presidente del Gobierno de la Comunidad autónoma quién forma parte de su Consejo de Gobierno y quién no".

"Yo asisto como toda la ciudadanía con gran preocupación a las noticias de la prensa donde personas distintas a las que tienen la potestad de hacer eso se permiten introducir, anunciar y sugerir cambios dentro del Consejo de Gobierno. Esto desestabiliza al Gobierno de la Región de Murcia y el momento me parece demasiado serio como para que esos sean los titulares", ha criticado.

En referencia a los cambios anunciados por Martínez Vidal en el Gobierno ha insistido en que "en ningún caso es la presidenta y no tiene las competencias atribuidas. Para ser creíble nuestra labor de gobierno tenemos que estar cada uno instalado en nuestro lugar. Portavoz una, vicepresidenta otra, pero no podemos equivocarnos diciéndole al presidente de la Comunidad qué tiene que hacer porque eso indica que no respetamos al presidente".

Preguntada sobre la relación que mantiene con Martínez Vidal, Franco ha asegurado que mantiene "una relación cordial". "Os recuerdo que la felicité y le deseé grandes aciertos al frente de Ciudadanos. Pero sigo esperando que se produzcan esas reuniones entre el partido y el Gobierno que habrían podido evitar la dimisión de Beatriz Ballesteros y que esta Región sufra una gran pérdida para nuestro Gobierno", ha apuntado.

Franco ha criticado duramente la actitud de Martínez Vidal, de quien asegura que está cometiendo "graves errores, que con coordinación se podrían evitar", como la salida de Beatriz Ballesteros de la Consejería de Transparencia.

Finalmente, la consejera de Política Social ha censurado que tenga que enterase "de los anuncios de Martínez Vidal por la prensa, al igual que el resto de Cs y de la ciudadanía".