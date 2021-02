Beatriz Ballesteros ha dimito esta mañana como consejera de Tranparencia, Participación y Administración Pública del Gobierno de la Región de Murcia tras anunciar la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, que se encontraba preparando una remodelación "integral" de las consejerías de su partido en el Gobierno regional para ponerlas a cargo de afiliados del partido.

La ya exconsejera ha entregado al presidente regional Fernando López Miras una carta en la que ha anunciado su dimisión y en la que ha aprovechado para agradecerle "el apoyo incondicional y el cariño" que ha recibido de él. También ha mostrado sentirse "muy afortunada y orgullosa" de haber puesto su granito de arena en la sociedad murciana. No obstante, no todo han sido palabras cordiales y en el escrito Ballesteros también ha aprovechado para lanzar una pulla a Cs: "He echado en falta el apoyo de quien me ofreció formar parte de este proyecto, y que aquellas condiciones ofrecidas que me hicieron dar el paso ahora sean otras totalmente distintas".

En la carta Ballesteros asegura haber tenido "muy en cuenta el momento que vivimos con una pandemia que necesita que todos sumemos", pero afirma que "las circunstancias" no le permiten continuar en el cargo, ya que "la ilusión que tenía cuando empecé se ha tornado en desencanto, y no debo permitir que ello afecte a proyectos que están en marcha".

Puedes leer la carta de dimisión de Ballesteros completa, a continuación:

"Estimado Presidente,

Con profundo pesar te escribo esta carta en la que te presento mi dimisión como Consejera de Tranparencia, Participación y Administración Pública del Gobierno de la Región de Murcia.

Es una decisión muy meditada en la que he tenido muy en cuenta el momento que vivimos con una pandemia que necesita que todos sumemos y evitar distracciones, y mucho más los que tenemos una responsabilidad pública y un compromiso con la ciudadanía, pero las circunstancias no me permiten continuar.

He echado en falta el apoyo de quien me ofreció formar parte de este proyecto, y que aquellas condiciones ofrecidas que me hicieron dar el paso ahora sean otras totalmente distintas. Además, en los últimos días se han propducido una serie de circunstancias que hace inviable otra salida que no sea esta decisión que te traslado. La ilusión que tenía cuando empecé se ha tornado en desencanto, y no debo permitir que ello afecte a proyectos que están en marcha, de los que se benificiarán muhcos ciudadanos, y en los que muchas personas han puesto una enorme ilusión, mucho trabajo y sacrificio.

Mi innata vocación de servicio público hizo que viera como una oportunidad y un reto adentrarme en la política, y me siento muy afortunada y orgullosa de haber puesto mi granito de arena a mejorar en algo, por poco que haya sido, la vida del millón y medio de ciudadanos de la Región de Murcia.

Quiero aprovechar para agradecerte el apoyo incondicional y el cariño que he recibido de ti, no olvidaré que estuvieras a mi lado insuflándome ánimos y la tranquilidad que necesitaba cuando esta región vivió uno de los peores momentos de su historia reciente con la DANA que nos asoló en septiembre de 2019. Yo estaba recién llegada, las decisiones que tenía que tomar eran muchas y en muy poco tiempo. Fue difícil pero me lo pusiste muy fácil.

Te deseo acierto en tus decisiones en el futuro, no me cabe duda que con ellas podremos ver pronto el fin de esta pandemia.

Un afectuoso abrazo".