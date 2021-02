La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia reclama soluciones a la difícil situación que atraviesa el sector de la venta ambulante.

En la Región de Murcia hay cerca de 200 cooperativas de venta ambulante que se están viendo afectadas por la crisis del coronavirus. «El sector está muy perjudicado», señala Amalia García, directora de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Región de Murcia que, junto al presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño, ha reclamado ayudas directas para el sector ambulante en una reunión mantenida con la directora general de Comercio e Innovación Empresarial, María José Ros Olivo.

«Estamos reivindicando que, al igual que el sector de la hostelería ha tenido ayudas directas, la venta ambulante también las tenga porque creemos que hay una discriminación tanto con la venta ambulante como con las cooperativas», sostiene la directora de la Asociación de Vendedores Ambulantes, Amalia García.

Actualmente, los mercados están al 75% de su capacidad y los vendedores ambulantes continúan con restricciones en diferentes municipios donde no pueden poner, por ejemplo, puestos de textil o calzado. «Estamos defendiendo los derechos de los vendedores ambulantes y, sobre todo, la preocupación por la disparidad de criterios. No tiene criterio ninguno que no les dejen poner ropa o calzado y sí, que estén abiertas las tiendas de ropa», señala el presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño.

La representante de la Asociación de Vendedores Ambulantes ha insistido en que «hay mucha gente que está dejando sus negocios porque no los puede mantener» y ha recordado que los puestos de los mercados «tienen menos peligro que el interior de las tiendas, ya que están al aire libre y está demostrado que el Covid afecta menos».

Así, desde UCOMUR siguen apoyando las reivindicaciones de un sector que reclama «ayudas urgentes» que permitan paliar la situación provocada por la pandemia.

Tras la reunión mantenida con la Directora General de Comercio e Innovación Empresarial, UCOMUR y la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Región de Murcia, tienen previsto reunirse en las próximas semanas con el presidente de la Comunidad, Fernando López Mirás, para trasladar las reivindicaciones de un sector que se ha visto tocado en demasía por un virus que no da tregua.