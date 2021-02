Más de una treintena de sanitarios jubilados menores de 70 años ya han solicitado a la Consejería de Salud poder ayudar en la gestión de la pandemia del coronavirus en la Región. El procedimiento se abrió hace apenas unos días después de que el Servicio Murciano de Salud (SMS) hiciese pública una resolución por la que se hacía un llamamiento ante «la situación generada por la evolución del coronavirus, con un incremento continuado del número de casos» para que aquellos profesionales sanitarios en situación de jubilación que aún no hayan cumplido 70 años y quieran reincorporarse al servicio activo de forma «voluntaria y profesional» pudiesen hacerlo.

Se encargarían, especialmente, de las labores de rastreo y seguimiento de casos de coronavirus, así como de la ayuda que pudiesen necesitar los profesionales en activo en la campaña de vacunación contra la covid, en caso de que llegaran las dosis suficientes para comenzar una vacunación masiva en laComunidad.

Este plan ha recibido ya el apoyo de, al menos, 33 personas, según los datos que manejaba ayer por la tarde la Consejería de Salud. Desde el departamento que dirige el consejero Juan José Pedreño explican que los interesados «deben cursar su solicitud en la correspondiente gerencia de área, que a su vez remitirá estas peticiones al SMS».

El Servicio Murciano de Salud será el encargado de elaborar «una base de datos para tener en cuenta esta posibilidad», explican desde Salud, indicando que, «por el momento, la vacunación se está realizando con recursos propios del SMS y la Consejería», por lo que solo se recurriría a estos voluntarios «llegado el caso si es necesario y en función de la disponibilidad de las dosis de la vacuna».

Tal y como se especifica en la resolución del SMS, los profesionales sanitarios jubilados médicos y enfermeras que se reincorporen al servicio activo, «a través del nombramiento estatutario correspondiente tendrán derecho a percibir el importe de la pensión de jubilación que estuvieran percibiendo al tiempo de la incorporación al trabajo», por lo que no perderán la consideración de pensionista a todos los efectos mientras dure su reincorporación voluntaria al servicio activo. Este nuevo plan del SMS ha provocado cierto recelo en parte de los sanitarios que están en activo en estos momentos, ya que sostienen que «es necesario que se agoten las bolsas de trabajo antes que tener que ‘tirar’ de los voluntarios jubilados». No es la primera vez durante esta pandemia que se recurre a una medida similar, aunque durante la primera ola este ‘llamamiento a filas’ fue de parte del Servicio Nacional y además se permitió la contratación de graduados en Medicina que hubiesen aprobado el examen MIR pero que todavía no hubiesen obtenido plaza para una especialidad.