Con la esperanza por bandera e ilusionados por volver a abrazar pronto a los suyos. Así acudían este martes los casi 300 ancianos cartageneros mayores de 80 años que ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El pabellón deportivo Cabezo Beaza, ubicado en el polígono industrial de Cartagena, acogió ayer la primera jornada de vacunación a los mayores de 80 años de la Región de Murcia que residen en sus domicilios.

Bernarda Andreu, de 94 años, que acudía al pabellón acompañada de su hijo, aseguró que está «deseando» ponerse «el segundo pinchazo para volver al centro de día» y ver a sus amigas. La anciana lleva desde que comenzó la pandemia sin socializar «con la gente de mi quinta» y esto es, sin duda, lo que más echa de menos.

Además de la falta de interacción social, otra de las cuestiones que más preocupa a los mayores de 80 que hacían cola para recibir su primera dosis de la vacuna contra la covid es sin duda el contacto con sus familiares. María Francisca Rodeiro y su marido, Antonio Avilés, recibieron a la vez la inyección. Durante los 15 minutos de espera tras recibir la dosis, explicaban que la única fórmula para mantener el contacto con sus nietos durante «la dichosa pandemia», es verlos a través del jardín de su vivienda. Sin embargo, ambos coincidieron en que «no es lo mismo».

En una situación similar se encuentra Lola Baños, que está contando los días para volver a ver a sus ocho nietos. «Estoy a un pinchazo de volver a verlos», aseguró mientras esbozaba una sonrisa que se intuía tras la mascarilla. «El 19 de marzo ya me ponen la segunda dosis», añadió la anciana.

Además de volver a disfrutar de sus cinco bisnietos, Miguel Cánovas tiene claro que lo que quiere hacer es «vivir». El miedo a contagiarse del virus ha provocado que ya no salga a dar largos paseos «ni prácticamente a nada».

Por ello, insiste en que «estoy deseando que me dé el sol en la cara mientras me doy un paseo por la playa, no sé cuantos años me quedarán, pero no quiero pasármelos encerrado por miedo al coronavirus», confesó.

Aunque gran parte de las dosis se administraron en el interior de pabellón, los sanitarios también vacunaron a varios ancianos con movilidad reducida en el interior de los vehículos para evitarles el plantón en la puerta.

Esta es la cuarta vez que Salud hace uso de Cabezo Beaza, de titularidad municipal. Se trata de un espacio muy amplio donde es sencillo mantener la distancia y poner a disposición de los usuarios una gran cantidad de sillas para que esperen tras recibir su dosis.

López Miras pide más vacunas

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció durante su visita al pabellón que más de 5.000 mayores de toda la Región de Murcia recibirán la primera dosis de la vacuna a lo largo de esta misma semana. Para ello, Salud habilitará 17 puntos, a los que la semana que viene se sumarán otros 18 más con el objetivo de inmunizar cuanto antes a este grupo de población», indicó el presidente de la Comunidad.

López Miras aseguró que la Comunidad cuenta con los espacios y los profesionales necesarios para poner en marcha vacunaciones masivas. Sin embargo, el jefe del ejecutivo regional insistió en que «nos faltan vacunas». Según sus cálculos, al ritmo que están llegando actualmente las dosis, no acabaríamos la vacunación de los 70.000 mayores de 80 años hasta finales de marzo a pesar de contar con espacio preparados para recibir gran cantidad de usuarios, como es el Cabezo Beaza.