Luz verde al reinicio de las prácticas de centenares de estudiantes universitarios de los grados de Ciencias de la Salud así como de Formación Profesional en los centros hospitalarios y sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud (SMS) a partir de la próxima semana.

De esta forma, los estudiantes podrán retomar su formación presencial a partir del próximo lunes 22 de febrero ante el respiro que está dando por el momento la tercera ola de la pandemia del coronavirus.

«Una vez valorada la actual situación epidemiológica, que registra una incidencia más contenida, los hospitales se encuentran en condiciones de recibir alumnos», señalaron desde la Consejería de Salud.

El SMS se reunió en la mañana de ayer con los coordinadores de docencia de las nueve áreas de salud de la Región para planificar la vuelta a las prácticas de los alumnos.

La presión asistencial que sufrían los hospitales y centros de salud de la Región tras las fiestas de Navidad tuvo como consecuencia que el SMS decidiese suspender, por tercera vez desde que se inició la pandemia, las prácticas clínicas de los alumnos de los grados de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia y la Universidad Católica de Murcia. Solo los universitarios de los últimos cursos de Medicina y Enfermería han continuado con su formación en los centros sanitarios, ya que estos cursos tienen un carácter más práctico. Entre los perjudicados también estuvieron los estudiantes de Farmacia o Fisioterapia.

Tal y como se estableció hace ahora un mes, la decisión del SMS de suspender esta formación práctica no iba a tener mucha repercusión sobre la formación clínica de los estudiantes ya que, por ejemplo, las prácticas de tercero, cuarto y quinto de Medicina y tercero de Enfermería no comenzarían hasta pasada la convocatoria de exámenes de enero, es decir, no se hubiesen podido incorporar igualmente a los servicios en los centros sanitarios hasta principios de este mes de febrero.