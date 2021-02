Desde la semana pasada está abierto el plazo para presentar la solicitud única de ayudas directas de la Política Agraria Común (#PAC) para la campaña 2021, a las podrán acceder cerca de 680.000 productores. El plazo finaliza el próximo 30 de abril.

En el caso de la Región de Murcia, las ayudas llevarán a cerca de 12.000 agricultores y ganaderos. El importe total de las estas ayudas asciende, según fuentes oficiales, a 4.860 millones de euros, que se podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre y el saldo a partir del 1 de diciembre.

Mediante la solicitud única, el productor puede solicitar todas las ayudas que le puedan corresponder de una sola vez. Como en campañas anteriores, la solicitud única debe presentarse ante la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que radique la explotación o la mayor parte de su superficie. En caso de no disponer de superficie física, la solicitud se presentará en la comunidad autónoma en la que se encuentre el mayor número de animales». Este 2021 se impulsa la presentación y tramitación telemática.

El tipo de ayudas directas que se pueden solicitar se recogen en el real decreto sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura y la ganadería, publicado en diciembre de 2014 y modificado el 26 de enero de 2021. En esta norma se establecen los requisitos necesarios para poder optar a cada ayuda y la información mínima que debe contener la solicitud única.

Las ayudas disponibles para este año 2021 sin de diferentes tipos; en primer lugar, ayudas a regímenes de ayuda desacoplados como pago básico a los agricultores; pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente o pago verde; pago complementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola y pago del régimen para los pequeños agricultores.

Asimismo, se encuentran dentro de las ayudas los regímenes específicos de ayudas por superficie como el pago específico al cultivo del algodón.

Junto a ello, los regímenes de ayuda asociada voluntaria, como las ayudas asociadas al cultivo del arroz, cultivos proteicos, frutos de cáscara y las algarrobas, legumbres de calidad o remolacha azucarera. Además, en este tipo se encuentran las ayudas al tomate para industria y las asociadas a que mantengan vacas nodrizas, explotaciones de vacuno de cebo, vacuno de leche, explotaciones de ovino y caprino.

También en el ámbito ganadero se contemplan las ayudas asociadas para los ganaderos de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación d derechos de pago básico; ayudas asociadas para los ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico y ayudas asociadas para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico.

Respecto al régimen del pago básico, como en campañas anteriores, los agricultores podrán conocer el valor de sus derechos de pago básico para la campaña 2021 a través de la consulta pública creada a tal efecto en la web del FEGA, explican los responsables.

Del mismo modo, también informaron desde el MAPA de que el pasado lunes se abría el plazo de presentación de las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo rural, incluidas en el ámbito del sistema integrado de gestión y control (básicamente ayudas por superficie y ayudas ganaderas), la comunicación de cesión de derechos de pago básico y la solicitud de derechos para la Reserva Nacional de Pago Básico.

Esta última está orientada fundamentalmente hacia los jóvenes agricultores y hacia aquellos productores que se incorporan a la actividad agraria, y que cuentan con una formación y capacitación adecuada en el ámbito agrario.

«Para facilitar la cumplimentación de la solicitud única y teniendo en cuenta que todos los solicitantes de ayudas deben presentar la denominada «declaración gráfica», de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), de todas las parcelas agrícolas de la explotación, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación pone la información necesaria a disposición de los solicitantes mediante el acceso al SIGPAC, a través de su página web, de la web del FEGA o de las comunidades autónomas», explican.