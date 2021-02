El Comité de Seguimiento de la covid decidió ayer flexibilizar los encuentros entre personas no convivientes, por lo que en las reuniones sociales, ya sean en espacios públicos como privados, abiertos y cerrados, se podrán dar también encuentros de un máximo de dos personas que no sean convivientes o los miembros que formen una unidad familiar. En los 39 municipios en los que se abren los bares también podrá haber un máximo de dos comensales que no sean convivientes. Asimismo no se establece límite para los núcleos familiares en estos negocios.

El Ejecutivo autonómico acordó ayer solicitar al Ministerio del Interior un mayor refuerzo en el control de los perímetros regionales tanto de entrada como de salida para asegurar que el cierre de la Región de Murcia con el resto de comunidades autónomas limítrofes se cumple a rajatabla, tal y como anunció el consejero de Salud, Juan José Pedreño. El toque de queda se mantiene a las diez de la noche en la Comunidad, mientras que el cierre de comercios y el resto de la actividad no esencial a las 20.00 horas también permanece por el momento.