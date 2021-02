La Región de Murcia registró ayer tan solo 27 nuevos casos de coronavirus, lo que supone una bajada de casi un centenar de positivos detectados con respecto al sábado. Desde el pasado 6 de diciembre la Región no contabilizaba cifras tan bajas de nuevos infectados por el virus. Ese día se registraron 23 casos. No obstante, no hay que olvidar que esta caída tan drástica encuentra su explicación, en parte, en la reducción de pruebas PCR y de antígenos que se realizaron este domingo: 1.133 en total, que arrojaron una positividad del 2,3%.

De los 27 nuevos casos, ocho se corresponden con Murcia, ocho con Cartagena, cuatro con Yecla y el resto se distribuye en diversos municipios.

Según explicó el consejero de Salud, Juan José Pedreño, el número de casos activos por coronavirus baja en 798 casos y se sitúa en 3.837 afectados. En aislamiento domiciliario se hallan 3.331 pacientes, 770 menos que el día anterior. Además, se reduce la cifra de pacientes ingresados, que se encuentra en 506, lo que supone una bajada de 28 personas. En las UCI de la Región hay actualmente 130 personas hospitalizadas, dos menos que ayer.

La cuenta de víctimas mortales continúa creciendo tras registrarse este domingo diez nuevas muertes, que elevan el total a 1.239. Se trata de seis hombres y cuatro mujeres, de edades comprendidas entre los 48 y los 95 años.

Frente a esto, el número de pacientes recuperados ha sumado este domingo 755 curados más, hasta elevar la cifra a 98.933.

El consejero de Salud se ha mostrado optimista y ha asegurado que "afrontamos una segunda quincena de febrero en la que consolidamos una tendencia a la baja. Hemos rebajado la incidencia al 50%, que se suma a la bajada del 50% de la semana anterior". Pedreño ha detallado que la incidencia acumulada en los últimos siete días en la Región es de 99,2 casos y de 299,3 en los últimos 14 días. "Ambas por debajo de la media nacional. Esta tendencia se refleja en un cierto alivio en la atención hospitalaria", ha explicado.