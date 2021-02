Al amparo de la futura Ley de Emergencias y Protección Civil se espera que se aclare la figura del socorrista en las playas.

Según el responsable de Protección Civil en Los Alcázares, Sergio Gil, «hay una cosa necesaria que debemos abordar de manera urgente: dejar claro el futuro profesional de aquellos que estarán trabajando como socorristas en las playas». Para Gil, si esto no se aborda de manera urgente, es posible que en un año «algunas playas no se puedan abrir por falta de profesionales en la vigilancia y salvamento en playa». Explica que el área de Deportes ha normativizado esta figura de manera ajena a la Dirección de Seguridad Ciudadana y que además ha sufrido diversas actualizaciones en disposiciones de otras leyes «si no se aclara la nomenclatura profesional de las personas destinadas a la seguridad en las playas nos puede pasar lo que ha pasado en Cataluña, Galicia o Valencia, que no había profesionales», asegura. La Asociación de Técnicos de Protección Civil ya se habría reunido con todos los grupos parlamentarios en las últimas semanas para trasladar esta necesidad.

Según el director general de Seguridad «el socorrista para hacer su trabajo tiene que estar federado, por lo que depende siempre de la Ley del Deporte, pero de todas formas hemos creado un grupo de trabajo con la Dirección General de Deportes y vamos a ir de la mano para facilitar, en la medida de lo posible, a todos los municipios que están inmersos en el Plan Copla para que tengan todos los socorristas que hagan falta; vamos a organizar cursos y actividades para que no tengamos ningún problema más».